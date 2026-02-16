Se mantiene la Contingencia Ambiental en el Valle de México; doble Hoy No Circula aplica este martes 17 de febrero

Consulta el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Debido a la persistencia de altos niveles de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó mantener la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que este 16 de febrero sumó 24 horas activa.

En su reporte de las 20:00 horas, el organismo explicó que las condiciones meteorológicas favorecerán la concentración de ozono en la región durante este martes 17 de febrero, por lo que se prevé muy mala calidad del aire.

Asimismo, el pronóstico de la CAMe contempla viento débil, cielo despejado, alta radiación solar y temperaturas de hasta 27 grados Celsius en el Valle de México.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Doble Hoy No Circula: así aplica este 17 de febrero por Contingencia Ambiental

Para controlar la emisión de contaminantes, este martes 17 de febrero aplica el doble Hoy No Circula en un horario de 05:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y al menos 18 municipios del Estado de México.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 0, 2, 4, 6, 7 y 8

Vehículos con holograma 2

Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8

Están exentos de las restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00 , con engomado diferente al rosa y terminación de placa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9

Vehículos con holograma 1 , con terminación de placas 1, 3, 5, y 9

Motocicletas

Vehículos eléctricos, híbridos, con matrícula ecológica o con holograma tipo exento

Vehículos con placas para personas con discapacidad

¿Cómo está la calidad del aire este 16 de febrero en CDMX?

A las 20:00 horas de este lunes 16 de febrero, dos estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran MALA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Tláhuac (TAH)

En contraste, dos estaciones reporta BUENA calidad del aire:

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Al mismo tiempo, siete estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Benito Juárez (BJU)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Venustiano Carranza (MER)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Iztapalapa (UIZ)

Por otra parte, se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos las estaciones:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Iztapalapa (SAC)

¿Cómo está la calidad del aire este 16 de febrero en el Edomex?

A las 20:00 horas de este 16 de febrero, dos estaciones de monitoreo en el Estado de México registran MALA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Coacalco (VIF)

En contraste, tres estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, tres estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Asimismo, cinco estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 20:00 horas del lunes 16 de febrero de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

