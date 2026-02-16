Vinculan a proceso a Gaby ‘N’, quien atropelló y arrastró a motociclista

Un juez de control vinculó a proceso a Gaby “N”, quien es acusada por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Roberto Hernández, a quien atropelló y arrastró debajo de su auto en calles de Iztapalapa.

En la audiencia de este lunes, el juzgador consideró que Gaby “N” actuó con saña en contra del motociclista, pues a pesar de que sabía que éste se encontraba debajo de su automóvil lo arrastró por varias calles tras atropellarlo, el 3 de enero pasado.

Gaby “N” fue detenida en Oaxaca, el pasado 6 de febrero, luego de un operativo que llevaron a cabo autoridades capitalinas en conjunto con elementos de esa entidad.

