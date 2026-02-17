Metro CDMX HOY 17 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 17 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/KcGt8tawiA — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 17, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

“Línea A, nuevamente afectaciones a cientos de usuarios”

“En la terminal la paz hasta media tarda en salir un tren dirección Pantitlán por si fuera poco en cada estación se paran 10 min”

“Por cada tren que sale de la línea “A” dirección Pantitlán llegan de 3 a 4 trenes a la terminal la paz"

“En la línea A de plano el servicio está detenido, imposible abordar un tren que se tarda en salir de cada estación”

Otras líneas con retrasos:

“La línea 7 está muy lenta, no avanzan los trenes"

“Van más de 7 minutos su llevamos parados entre San Lázaro y Candelaria"

“En la línea b no hay trenes y está atascada a más no poder, llega atascado y no se puede abordar más de 10 min esperando"

“La línea 1 está parada en salto del agua”

“Más de 8 minutos esperando al convoy en Consulado y nada más nada”

Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 1, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas y deja que los pasajeros desciendan antes de abordar. Usa las palancas sólo en caso de emergencia y con responsabilidad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 17, 2026

LMCT