Segiagua invierte 25 mdp para detectar socavones por satélite en CDMX

En la imagen, un socavón provocado por las lluvias en la alcaldía Xochimilco.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) anunció la inversión de 25 millones de pesos en tecnología para la prevención de socavones por medio de un análisis satelital y el uso de radares en tierra.

En conferencia, el titular de la dependencia local, José Mario Esparza Hernández, informó que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, solicitó aplicar nuevas tecnologías para atender la problemática de las oquedales.

“Todos buscamos en empresas que tienen tecnología de punta satelital, para hacer un escaneo de toda la Ciudad de México o de las zonas donde ya sabemos que hay más incidencia de socavones, y eso nos ayuda a identificar zonas donde mandaremos también el complemento tecnológico, que es el radar” José Mario Esparza Hernández, titular de Segiagua



José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, el 30 de junio de 2025. ı Foto: Cuartoscuro

El funcionario detalló que mediante un mapeo satelital se identifican oquedales en formación y, con el uso de radares se escanea el subsuelo para detectar cavidades con capacidad de 20 metros de profundidad.

Esparza Hernández indicó que el programa se implementará este 2026, pues aún se trabaja en el tema satelital y, posteriormente, en la localización por radar.

“Es una inversión estimada de 25 millones de pesos, que vamos a estarla aplicando en alrededor de 800 kilómetros de nuestra infraestructura de colectores, que es donde tenemos más incidencia de los socavones”, dijo.

Esto forma parte de la inversión de 19 mil millones de pesos que destinará el Gobierno de la Ciudad de México para atender diversos temas hídricos. Además, para 643 obras de agua, drenaje y saneamiento habrá una inversión de 7 mil millones de pesos.

“La distribución la podemos ver: son 3 mil 360 millones de pesos, con 318 acciones en drenaje. Son 3 mil 80 millones de pesos, en proyectos de agua potable, con 304 acciones y 560 millones de pesos en 21 obras de saneamiento. En total, 643 obras y acciones” José Mario Esparza Hernández, titular de Segiagua



Personal de Segiagua atiende una inundación, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Gobierno CDMX

Brugada Molina anunció además la construcción de 10 mil metros de colectores de drenaje en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Asimismo, el gobierno capitalino y la Segiagua continuarán con el proyecto de acupuntura hídrica, que ya concluyó su primera fase de 100 puntos y ahora se inició otra.

“Con esto, también estamos cambiando el modelo de gestión de agua , que es y que ha sido desde hace 100 años, un modelo extractivista, o sea que sólo nos dedicamos a sacarle agua al subsuelo, y ya no se la devolvemos”, dijo.

