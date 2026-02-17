Sigue Contingencia Ambiental en la ZMVM para la tarde de HOY 17 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó en su boletín de las 15:00 horas que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), pese a una ligera mejoría en las condiciones de dispersión.

El organismo explicó que la medida continúa con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado y limitar la emisión de precursores. La decisión se sustenta en los programas vigentes para atender contingencias atmosféricas en la región.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/rnl5Zg0edl pic.twitter.com/iwT4RwrdYP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 17, 2026

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, en las últimas horas mejoró la ventilación en el Valle de México debido a que el centro del sistema anticiclónico se ubica sobre Jalisco, lo que ha generado viento del norte con mayor intensidad.

Sin embargo, se mantiene radiación solar alta y la temperatura alcanzó los 28.7 grados Celsius, por lo que el Índice AIRE y Salud continúa en rango de Mala calidad del aire.

La concentración máxima de ozono registrada a las 15:00 horas fue de 120 partes por billón (ppb) en la estación de Tláhuac, situada en la alcaldía del mismo nombre.

La Comisión también se indicó que los incendios que impactaron la calidad del aire durante la mañana ya fueron sofocados.

CAMEgalópolis señaló que, junto con autoridades federales y locales, dará seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas y emitirá un nuevo reporte a las 20:00 horas, o antes si se presentan cambios relevantes.

