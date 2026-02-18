Manifestantes bloquean Calzada de Tlalpan a la altura de Metro Portales; ve las alternativas viales

Integrantes del Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.
La interrupción de la vía generó una intensa carga vehicular a la altura de la estación Portales de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Los inconformes exigieron la reubicación de comercios y un diálogo con autoridades de la alcaldía Benito Juárez.
CDMX registra MUY MALA calidad del aire hoy 18 de febrero: ¿se activará la Contingencia Ambiental?
“Continúa cierre vial en ambos sentidos de Calz. de Tlalpan a la altura del Metro Portales, alcaldía Benito Juárez por manifestantes”, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la red social X.
Alternativas viales por bloqueo en Tlalpan
- Insurgentes
- Viaducto Tlalpan
- Avenida Plutarco Elías Calles
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Doctor Vertiz
- Andrés Molina
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR