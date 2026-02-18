Manifestantes bloquean Calzada de Tlalpan a la altura de Metro Portales; ve las alternativas viales

Manifestantes bloquean Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro Portales.

Integrantes del Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.

La interrupción de la vía generó una intensa carga vehicular a la altura de la estación Portales de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Los inconformes exigieron la reubicación de comercios y un diálogo con autoridades de la alcaldía Benito Juárez.

“Continúa cierre vial en ambos sentidos de Calz. de Tlalpan a la altura del Metro Portales, alcaldía Benito Juárez por manifestantes”, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la red social X.

15:26 #PrecauciónVial | Continúa cierre vial en ambos sentidos de Calz. de Tlalpan a la altura del Metro Portales, alcaldía Benito Juárez por manifestantes. #AlternativaVial Av. Plutarco Elías Calles, Eje Central, Dr. Vértiz y Andrés Molina Enríquez. pic.twitter.com/cFZhKb02lN — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 18, 2026

Alternativas viales por bloqueo en Tlalpan

Insurgentes

Viaducto Tlalpan

Avenida Plutarco Elías Calles

Eje Central Lázaro Cárdenas

Doctor Vertiz

Andrés Molina

