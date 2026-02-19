Impulsa Brugada electromovilidad en CDMX; anuncia bono de hasta un millón de pesos para sustituir microbuses

Al centro de la imagen la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Desde la alcaldía Venustiano Carranza, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa de chatarrización de transporte concesionado obsoleto, reafirmando que la Ciudad de México ha entrado de lleno a la era de la electromovilidad para garantizar el derecho a la ciudad y un transporte digno para todos.

Durante el evento, Clara Brugada Molina informó que este año saldrán de circulación 339 unidades (220 para chatarrizar y 119 que serán retiradas), las cuales se transformarán en vehículos modernos y sustentables.

Para lograr el objetivo de despedir a todos los microbuses en mal estado hacia el 2030, se requiere mantener un ritmo de destrucción de 500 a 600 unidades por año; cifra que en 2025 alcanzó los 535 microbuses, además de 419 unidades diversas y 299 taxis procesados.

Clara Brugada Molina hizo un llamado enérgico a los transportistas para dar el paso hacia la tecnología eléctrica. Detalló que el bono base de 450 mil pesos se duplica a 900 mil pesos si el nuevo vehículo es eléctrico.

Además, destacó que diversos organismos internacionales se han sumado a la causa ambiental aportando financiamiento adicional.

“Hay un bono adicional casi de la misma cantidad; en total tendrían casi un millón de pesos entre el Gobierno y el apoyo de estas instituciones internacionales para adquirir unidades eléctricas”, enfatizó Clara Brugada Molina.

El desafío para la presente gestión es mayúsculo, con la meta de sustituir un total de 2 millones 500 mil unidades en toda la capital para renovar el parque vehicular.

Finalmente, Clara Brugada Molina hizo un reconocimiento especial a la labor de las mujeres conductoras, destacando que su trabajo, históricamente invisibilizado, hoy recibe el lugar y el respeto que corresponde dentro de la nueva estrategia de movilidad de la Ciudad de México.

