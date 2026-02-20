Apuñalan a reportero con arma blanca en la colonia Doctores, en CDMX; hay un detenido

La tarde de este viernes se registró una agresión con arma blanca en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde un reportero de Televisa resultó lesionado tras un altercado en la vía pública con un peatón.

Durante la confrontación, un hombre que presenció los hechos intentó intervenir para separarlos, pero también fue atacado, por lo que ambos requirieron atención de paramédicos en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, el comunicador sostuvo una discusión con un transeúnte en calles de dicha colonia, una zona con intensa actividad comercial y judicial. El intercambio verbal escaló a una confrontación física y, en el transcurso del forcejeo, el presunto agresor sacó un objeto punzocortante con el que lesionó al periodista.

Un tercero que observó la pelea trató de mediar para detener la agresión; sin embargo, también fue atacado y sufrió heridas provocadas por el mismo objeto.

Paramédicos que acudieron al sitio brindaron atención prehospitalaria a ambos lesionados. Tras ser valorados en el lugar, fueron estabilizados y se determinó que requerían seguimiento médico, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente que las heridas pongan en riesgo su vida.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México arribaron al punto, acordonaron el área y recabaron testimonios de testigos para integrar el informe policial correspondiente.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías capitalinos detuvieron a un presunto responsable de la agresión con arma blanca, identificado como Dionisio, de 53 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

El hombre fue ubicado en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco. De acuerdo con la verificación realizada por los agentes, el detenido cuenta con antecedentes penales y anteriormente estuvo internado en el Sistema Penitenciario por el delito de homicidio.

