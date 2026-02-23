Llama Mauricio Tabe a la defensa del municipalismo

Mauricio Tabe durante su mensaje en la ANAC, el sábado.

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Mauricio Tabe Echartea, llamó a defender el municipalismo ante los recortes anuales que sufren del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), por parte de la Federación.

Durante la entrega del galardón Francisco Villarreal Torres a 28 presidentas y presidentes municipales, así como un reconocimiento especial a alcaldesas y alcaldes del PAN, el funcionario cuestionó la falta de recursos que reciben para llevar a cabo distintas obras en sus territorios.

“Frente a un Gobierno que acecha al municipio, frente a un Gobierno centralizador, frente a un Gobierno que todos los días busca concentrar poder y dinero, nosotros, los presidentes municipales de Acción Nacional estamos dando la cara por la gente en todos los rincones del país y le decimos no a los recortes que desde el Gobierno federal, año con año nos lanzan, porque estamos en desacuerdo con el recorte del FAIS”, dijo.

El alcalde de Miguel Hidalgo, expresó que ya se presentó una controversia constitucional ante la Corte por los recortes presupuestales del FAIS.

Tabe Echartea además destacó que, aun con la falta de más apoyo de este tipo, los municipios y alcaldías gobernadas por Acción Nacional dan buenos resultados a la gente.

“Los gobiernos municipales del PAN salimos en los primeros lugares, hoy no por nada, los municipios más seguros del país, los encabeza Acción Nacional.

“Los municipios que rescatan los espacios públicos, los que trabajan por las mujeres, los que hacen gobiernos honestos y de resultados, los municipios que cuidan las finanzas públicas, los municipios que defienden la familia, ésos son los gobiernos del PAN”, mencionó.

Al respecto, el presidente Nacional de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, señaló que no es casualidad el éxito de los presidentes municipales y alcaldesas de su partido y eso lo dicen los ciudadanos en todas las encuestas.

“No te queremos vender que somos una fórmula mágica o una maravilla política, simple y sencillamente, somos las mujeres y los hombres que mejor te servimos”, dijo el panista.