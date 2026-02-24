Metro CDMX HOY 24 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 24 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:



Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A.



Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los… pic.twitter.com/pHarBaD4NJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 24, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea B

Está lenta la línea B se queda detenida entre estaciones

Ya avanza, más de 10 min en la llena línea B sin llegar a la estación

Línea B, dirección Buenavista tren M-0111 tiene ya 10 minutos parado entre la estación Ecatepec y Muzquiz.

¡Agiliza! Tienen dos trenes detenidos en Múzquiz… ya llevan ahí 8 minutos… y todavía el tiempo que va a tardar el que

Línea 3

L3 Universidad es un caos hay mucha gente esperando

Línea 3 parándose mucho tiempo en cada estación. Estamos en Juárez y no avanza

Otras líneas con fallas

Pantitlán línea 9 lleno en ambas salidas del andén mucha afluencia derivada del tiempo en espera para salir

Cuál es el motivo por el que está parado el metro en pino Suárez dirección observatorio

Ni siquiera avanza el tren en la 1 , ¿cómo no va a haber alta afluencia?

Que pasa en la línea 7 dirección a Rosario, hay bastante gente y parece que en todas las líneas no funcionan

