Metro CDMX HOY 25 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 25 de febrero.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Encabeza Brugada Agenda Metropolitana: lanza Placas del Mundial 2026 y refuerza Estrategia de Salud y Reciclaje
¿Qué líneas presentan retrasos?
Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
- “Pues en Tacubaya línea 7 dirección el Rosario ni siquiera dejan bajar al andén”
- “Tacuba dirección Barranca. Afluencia normal, pero trenes que tardan y no avanzan”
- “Que está pasando que ya van a ser casi 10 minutos y no pasa ningún metro dirección barranca del muerto. Estación camarones ya se encuentra bastante abarrotada”
Línea 3
- “Siempre el mismo pretexto, L3 lenta dirección indios verdes”
- “¿Por qué la línea 3 está muy lenta? ¿Qué pasó?"
Otras líneas con retraso:
- “Lo que antes te llevaba en 20 o 30 minutos de Cerro de la Estrella a Bellas Artes, ahora es casi 45 a 50 minutos"
- “Y la L12 lenta como es costumbre, y eso que vengo en un convoy que no viene lleno"
- “¡Ya estas con tus bases de 5 minutos en cada estación en la Línea 1!"
- “Línea 9 llevamos 20 minutos en la base de Tacubaya y no se mueve"
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT