Metro CDMX HOY 25 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 25 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, B y 12 continúan registrando afluencia alta. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. Te recomendamos… pic.twitter.com/0QzmKfQ8rJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 25, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

“Pues en Tacubaya línea 7 dirección el Rosario ni siquiera dejan bajar al andén”

“Tacuba dirección Barranca. Afluencia normal, pero trenes que tardan y no avanzan”

“Que está pasando que ya van a ser casi 10 minutos y no pasa ningún metro dirección barranca del muerto. Estación camarones ya se encuentra bastante abarrotada”

Línea 3

“Siempre el mismo pretexto, L3 lenta dirección indios verdes”

“¿Por qué la línea 3 está muy lenta? ¿Qué pasó?"

Otras líneas con retraso:

“Lo que antes te llevaba en 20 o 30 minutos de Cerro de la Estrella a Bellas Artes, ahora es casi 45 a 50 minutos"

“Y la L12 lenta como es costumbre, y eso que vengo en un convoy que no viene lleno"

“¡Ya estas con tus bases de 5 minutos en cada estación en la Línea 1 !"

“Línea 9 llevamos 20 minutos en la base de Tacubaya y no se mueve"

