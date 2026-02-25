¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 25 de febrero: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 25 de febrero.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Cómo ya es costumbre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, cientos de usuarios reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que se frenan sin una razón aparente. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

  • “Pues en Tacubaya línea 7 dirección el Rosario ni siquiera dejan bajar al andén”
  • “Tacuba dirección Barranca. Afluencia normal, pero trenes que tardan y no avanzan”
  • “Que está pasando que ya van a ser casi 10 minutos y no pasa ningún metro dirección barranca del muerto. Estación camarones ya se encuentra bastante abarrotada”

Línea 3

  • “Siempre el mismo pretexto, L3 lenta dirección indios verdes”
  • “¿Por qué la línea 3 está muy lenta? ¿Qué pasó?"

Otras líneas con retraso:

  • “Lo que antes te llevaba en 20 o 30 minutos de Cerro de la Estrella a Bellas Artes, ahora es casi 45 a 50 minutos"
  • “Y la L12 lenta como es costumbre, y eso que vengo en un convoy que no viene lleno"
  • “¡Ya estas con tus bases de 5 minutos en cada estación en la Línea 1!"
  • “Línea 9 llevamos 20 minutos en la base de Tacubaya y no se mueve"

