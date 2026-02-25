Pide Brugada a fundación y refugio llegar a acuerdos

Autoridades capitalinas rescatan a los perros y gatos del Refugio Franciscano, el 7 de enero.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, mencionó que las modificaciones que debe hacer el Refugio Franciscano, A.C., para su operación fueron dictadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; además llamó a la asociación y a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. a llegar a acuerdos.

El operativo en el que las autoridades rescataron a más de 900 ejemplares del refugio en Cuajimalpa fue el 7 de enero de este año y en conferencias posteriores, la Fiscalía capitalina presentó fotografías y pruebas de mordidas de rata en los perros, infecciones no tratadas, lesiones en articulaciones y más lo que la llevó a indicar presencia de maltrato.

El dato: El 30 de enero, el Refugio Franciscano recuperó el predio de Cuajimalpa luego de que una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la capital ordenara su restitución.

“La PAOT ha ido a verificar la situación del refugio en Cuajimalpa y tanto la Fiscalía como la PAOT tienen ciertos requisitos para que se evite el maltrato animal y justamente están en ese proceso en el que el refugio está trabajando para mejorar las condiciones del lugar”, aseguró la mandataria local.

El pasado 20 de febrero, La Razón informó que, tras un recorrido por el predio de Cuajimalpa restituido al Refugio Franciscano, A.C., la titular del mismo, Gina Rivara Reyes, habló sobre las adecuaciones que se hacen en el lugar para recibir a los perros y gatos que fueron sustraídos.

371 canes rescatados fueron trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal

La directiva de la asociación civil dijo que estaba comprometida a cumplir con las modificaciones para recuperar a los perros y gatos, pero sólo transparentó dos solicitudes: modificar su sistema hidroneumático para desaguar correctamente y la remodelación de las casetas donde viven de uno a seis animales.

“Una vez hechas todas estas cosas que nos pidieron, ya vendrán a hacer una inspección y a partir de ahí empezarán a llegar los franciscanitos”, aseveró la activista en entrevista.

Brugada Molina mencionó en conferencia que el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P tienen que “llegar a acuerdos” y resolver los conflictos legales.

858 animales rescató el Gobierno capitalino del albergue de Cuajimalpa

Esto, luego de que la fundación criticó en sus redes sociales a la administración capitalina por mantener las mesas de diálogo con el Refugio Franciscano, A.C., cuando “existen pruebas de maltrato”.

De acuerdo con Rivara Reyes, el albergue no tiene relación alguna con la fundación, y lo único que los une con ésta es que el nombre de Antonio Haghenbeck, quien dejó en su testamento una hectárea al refugio para ser usada como un centro de rescate animal.

La directora añadió que el conflicto comenzó cuando la fundación vendió a una inmobiliaria sin su conocimiento 16 hectáreas que pertenecían a su difunto fundador, incluyendo la que legó al Refugio Franciscano.

Al momento, el personal del Refugio Franciscano retomó las instalaciones y están trabajando de la mano de voluntarios para pintar, arreglar y hacer las modificaciones necesarias para que retornen los animales a los que apodan “franciscanitos”.