Anuncian retiro del memorial Javier Valdez

Griselda Triana, el 15 de noviembre de 2018, muestra objetos de Javier Valdez en el memorial a éste.

La periodista Griselda Triana López informó que retirará el memorial dedicado a Javier Valdez Cárdenas, en la Casa Refugio y de la Memoria, debido a presuntos actos de violencia cometidos dentro de este espacio.

La activista y esposa del periodista asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, difundió en redes sociales una carta en la cual explica que, entre los motivos que la hicieron tomar esta decisión, es que durante la transición a la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, de la Secretaría de Cultura, se cometieron agresiones “en contra de algunas de mis compañeras” y se pidió cerrar las puertas a activistas, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, entre otros.

“Estas prácticas jamás deben permitirse ni tolerarse en ningún espacio, mucho menos en donde se promueven los derechos, y esto lo tenemos que visibilizar.

La activista destacó en su misiva que la Casa Refugio y de la Memoria recibió apoyo de activistas, organizaciones, entre otros, con distintas donaciones para el lugar.

“Por estos motivos he decidido que el memorial Javier Valdez no merece ni debe estar en un lugar muerto para la memoria, un espacio muerto para la libertad de expresión y donde se ejerce y se permite la violencia en los espacios laborales”, expuso en la misiva dirigida a la secretaria de Cultura local, Ana Francis López Bayghen Patiño, en la que detalló que, con el cambio a la dirección de Patrimonio.

El memorial Javier Valdez se instaló en la Casa del Refugio y de la Memoria, ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, 18 meses después del homicidio del fundador del semanario Ríodoce.

Desde ese entonces se expusieron en el lugar libros del autor de Los Morros del Narco, Miss Narco, Narcoperiodismo, entre otros títulos, así como unos lentes, una botella de whisky, un celular, hojas con prosas, entre otros.

“Le comunico que, próximamente, me pondré en contacto con la Dirección de Patrimonio para formalizar el retiro del memorial y cerrar este capítulo”, indicó Triana López en la carta difundida en redes sociales.