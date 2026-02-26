CCH Sur refuerza seguridad luego nueva amenaza difundida en redes sociales

Momentos de preocupación se registraron en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que circulara en redes sociales una publicación atribuida presuntamente a un alumno que mostraba armas y advertía sobre un posible ataque dentro de la institución.

La situación provocó la activación inmediata de protocolos de seguridad y una movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes acudieron al plantel para coordinar acciones preventivas junto con el personal de vigilancia escolar.

De acuerdo con información difundida por el propio CCH Sur mediante sus canales oficiales, las medidas fueron implementadas tras detectarse una amenaza publicada en Facebook desde una cuenta identificada como “Manilo Nilo”.

En el mensaje, acompañado por imágenes donde aparecían una presunta arma de fuego, un cuchillo y otros objetos, se incluía la frase: “La retribución viene pronto”.

Ante el riesgo potencial, autoridades educativas realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y reforzaron las acciones de resguardo para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante la revisión preventiva llevada a cabo por cuerpos de seguridad, se descartó la presencia de armas dentro de las instalaciones del plantel. Sin embargo, el ambiente de incertidumbre generó afectaciones entre la comunidad estudiantil.

El CCH Sur informó que las acciones se realizaron con el objetivo de salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria y mantener condiciones seguras dentro del centro educativo.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC acudió a un plantel educativo de educación media superior, ubicado en Boulevard Cataratas y la calle Llanura, en la colonia #JardinesDelPedregal de #SanÁngel, en la @Alcaldia_Coy, debido a que un usuario publicó una imagen en una red social… pic.twitter.com/0Xi6qW84rA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 26, 2026

