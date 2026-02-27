Exhiben a personal de la alcaldía Azcapotzalco golpeando a familia, tras altercado | VIDEO

Un grupo de servidores de la alcaldía Azcapotzalco se involucraron en una riña contra una familia de la colonia Santa Bárbara, a cuyos integrantes atacaron a golpes, según quedó registrado en un video que circuló por redes sociales, el cual ya fue condenado por el gobierno local.

A través de medios digitales, circuló una grabación en donde un grupo de funcionarios, quienes portaban playeras guinda con la leyenda “Alcaldía Azcapotzalco”, rodean un domicilio ubicado sobre la calle Matlacoatl, en la colonia Santa Bárbara de la alcaldía ubicada al norte de la capital mexicana.

En la grabación se aprecia cómo lo que parece una discusión escala rápidamente a los golpes, en medio de gritos de “¡Ya, ya, ya…!” e intercambios de palabras altisonantes.

Incluso, se aprecia cómo una persona vestida de civil, presumiblemente un habitante del domicilio, intenta escapar a los golpes, pero los funcionarios de playera guinda lo persiguen para seguirlo golpeando.

Cuando el hombre se logra liberar del grupo, una mujer, también vestida de civil, los señala y les grita que son unos “montoneros” y que los va a “demandar a todos”. A pesar de ello, el personal de la alcaldía sigue amedrentando a la familia, e intentando cercar su domicilio.

Finalmente, después de varios minutos de gritos y empujones, el personal se retira.

Usuarios en redes sociales identificaron a los funcionarios de la alcaldía, Rosa María Azucena y Juan Carlos Soto, como parte del grupo captado en el video.

Recordar que la alcaldía Azcapotzalco está gobernada por la morenista Nancy Núñez, quien ocupa el cargo desde 2024.

Rechazamos cualquier tipo de violencia: alcaldía Azcapotzalco

Después de que se dieran a conocer los hechos, la alcaldía Azcapotzalco difundió un comunicado en el cual condenó los hechos, y aseguró que se realizarán las “acciones administrativas y legales conducentes” contra quienes incurrieron en violencia.

A través de una tarjeta informativa difundida directamente a medios de comunicación, la alcaldía explicó que estos hechos ocurrieron en un “operativo para el rescate de espacio público”, del cual no dio más detalles.

Ante los hechos de violencia, expresó su rechazo a “cualquier tipo de violencia en la labor de gobierno”, y remarcó que “todo servidor público debe conducirse con respeto y apegado a la normatividad correspondiente”.

Así, remarcó que los funcionarios que incumplieron con este mandato estarán sujetos a consecuencias legales, además de que se ha mantenido contacto con los vecinos afectados para la reparación del daño.

