Megafuga de agua afecta a vecinos de Azcapotzalco

Vecinos de Azcapotzalco observan las labores para arreglar la tubería afectada, ayer, por parte de la Segiagua.

La megafuga de agua en la colonia Patrimonio Familia, en Azcapotzalco, provocó no sólo encharcamientos en casas y calles, también que su reparación afecte al menos otras cinco colonias.

La mañana de ayer, vecinos reportaron que en las vialidades Antonio Valeriano y Calle 26 el agua brotó a la calle por cerca de dos horas, lo que provocó encharcamientos en la zona. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua esto ocurrió por una fractura en una tubería de 12 pulgadas de diámetro.

Cerca de las 11:30 horas, la dependencia capitalina indicó que la fuga ya había sido controlada por su personal, así como por elementos de la demarcación. Tras ello, iniciaron los trabajos de excavación para la reparación.

En tanto, la alcaldía Azcapotzalco detalló en un comunicado que la reparación de la tubería dañada de varias pulgadas podría provocar cortes temporales al suministro de líquido a las colonias Arenal, La Raza, Liberación y Del Gas.