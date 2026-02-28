Alerta amarilla en CDMX: dos alcaldías enfrentarán frío intenso la madrugada del domingo 1 de marzo

La Ciudad de México se prepara para una madrugada de bajas temperaturas este domingo 1 de marzo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla en algunas alcaldías, ante la expectativa de que las temperaturas desciendan hasta 4 grados Celsius.

¿Cuáles son las Alcaldías bajo alerta?

De acuerdo con la SGIRPC para este domingos esperan temperaturas de 4 a 6 grados en las siguientes alcaldías de la CDMX:

Milpa Alta : Temperaturas mínimas estimadas de 4 a 6 °C entre las 2:00 y 8:00 horas.

Tlalpan: Se espera un comportamiento similar, con registros mínimos que podrían afectar a la población vulnerable.

Riesgos y recomendaciones

La alerta amarilla busca prevenir riesgos a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o respiratorias. La SGIRPC emitió las siguientes recomendaciones:

Vestir ropa abrigadora en varias capas y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener hidratación adecuada y consumir alimentos con vitaminas A y C.

Proteger a mascotas del frío y asegurar que los espacios interiores estén ventilados pero seguros.

Extremar precauciones con calentadores o chimeneas para prevenir accidentes domésticos.

Aunque la mañana se mantendrá fría, las tardes presentarán cielo despejado y temperaturas agradables, alcanzando hasta 25‑26 °C en varias alcaldías.

Este comportamiento se debe a la interacción de sistemas de alta presión y frentes fríos, que continuarán influyendo en el clima de la capital durante las próximas semanas.

La SGIRPC exhorta a los habitantes a mantenerse informados sobre el clima, seguir las indicaciones de protección civil y reportar cualquier situación de riesgo, como personas vulnerables expuestas al frío, a través del sistema de emergencias de la ciudad.

