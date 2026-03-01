Alcaldía Coyoacán y SSC retiran ‘franeleros’ y recuperan espacios públicos en Primer Cuadro

Autoridades de la alcaldía y la SSC supervisan el retiro de obstáculos en las inmediaciones del centro de Coyoacán.

Con un despliegue de estado de fuerza de más de 31 equipos integrados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de Vialidad, así como de Escudo Coyoacán y personal de vía pública, se llevó a cabo un dispositivo de seguridad para recuperar el espacio público, inhibir actos delictivos y aplicar infracciones por violaciones al reglamento de tránsito.

Esta semana acudió personal de la SSC a la alcaldía Coyoacán en donde, de manera coordinada, se realizó una acción planeada para el retiro de bienes mostrencos, desalentar la presencia de los llamados franeleros, así como retirar vehículos mal estacionados que obstruían rampas, accesos o el paso peatonal en las banquetas.

Elementos de Tránsito y Escudo Coyoacán remiten motocicletas al depósito vehicular por obstruir pasos peatonales. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Fue en el polígono que conforman las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Av. Universidad y Av. Churubusco, se realizaron recorridos de manera transversal y se hizo especial énfasis en el centro histórico de Coyoacán en donde se realizó un “barrido” de seguridad en donde se retiraron objetos que obstruían vialidades, pasos peatonales, rampas u objetos que ocupaban un carril y entorpecían el tránsito.

En este dispositivo se contó con la presencia del director general de Control de Tránsito, Comisario Roberto Carlos Ríos Martínez (Rayo), así como el Subinspector Ángel García Delgadillo (Rayo 4-3) con 30 elementos más de personal y 10 unidades de la SSC.

El dispositivo de seguridad busca inhibir la presencia de "franeleros" y recuperar el libre tránsito en el primer cuadro. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Por parte de la Policía Auxiliar el oficial Edgar Miguel Anguiano Velázquez, segundo comandante del destacamento 2 (Alce 2-1), con un estado de fuerza de 25 elementos y 12 unidades. De igual manera participó la Policía Auxiliar asignada a la demarcación a cargo de la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez (Hera).

En total se retiraron mediante el uso de la góndola 40 motocicletas trasladadas al depósito vehicular ‘Fuerte de Loreto’, así como 5 juegos de placas retiradas, 50 amonestaciones verbales, así como el retiro de una tonelada de enseres y acciones en todo el primer cuadro para inhibir la presencia de los llamados franeleros.

Personal de vía pública retira bienes mostrencos durante el operativo de ordenamiento vial en la demarcación. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar reiteró que estas acciones continuarán de manera coordinada y agradeció el apoyo de la SSC, además de ratificar que estos dispositivos se continuarán durante las siguientes semanas de manera aleatoria.

am