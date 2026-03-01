Participan más de mil personas en megaclase gratuita de inversión impulsada por Sedeco CDMX

Al centro, la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama, y el alcalde Fernando Mercado Guaida.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) realizó la megaclase gratuita de inversiones en el Teatro Independencia, en la alcaldía La Magdalena Contreras de la Ciudad de México, a la que asistieron más de mil personas interesadas en ahorro, inversión y uso de tecnología financiera.

Impartió la sesión el CEO y cofundador de Bitso, Daniel Vogel, quien reconoció la importancia de impulsar espacios públicos de formación en educación financiera, al afirmar que “la movilidad social empieza con la educación”.

Asisten más de mil personas a megaclase de inversión en la alcaldía La Magdalena Contreras. ı Foto: X, @Fer_MercadoG

La megaclase de inversión forma parte de un programa permanente enfocado en democratizar la tecnología y el conocimiento financiero , que se llevará a cabo cada mes en las distintas alcaldías de la capital.

“Crecer es un tema de valientes. Hoy más de mil personas decidieron tomar su domingo para aprender a usar la tecnología a su favor, para tener más seguridad financiera y para construir un mejor futuro para sus familias. Democratizar la educación económica es democratizar el desarrollo de nuestra ciudad ”, destacó la secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama.

Además, este tipo de capacitaciones tendrán valor curricular mediante micro credenciales digitales, anunció la directora general del Ceneval, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, quien señaló que la educación financiera forma parte del aprendizaje a lo largo de la vida.

El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, señaló que acercar estos contenidos a la comunidad contribuye a cerrar brechas históricas.

“Hoy demostramos que la información, la tecnología y el conocimiento están al alcance de todas y todos. Estas herramientas permiten construir patrimonio poco a poco y fortalecer el bienestar de nuestras familias”.

