Enero, el mes con más reportes de extorsiones

El mes de enero del presente año se convirtió en el de mayores casos de extorsión desde 2020, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con 115 carpetas de investigación abiertas.

Los datos muestran que en 2020, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró 56 indagatorias por este tipo de delito, el cual ha aumentado año con año. En enero de 2026, la cifra fue de 115; es decir, un alza de 105.3 por ciento.

El Dato: Los comerciantes pueden denunciar de manera anónima y segura, pedir apoyo, orientación o acompañamiento, en caso de extorsión, al 089, 911 o al 55-5036-3301.

El pasado 16 de febrero, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró su reconocimiento de la problemática de la extorsión, por ello anunció que presentaría una campaña para prevenir este delito que aqueja a los capitalinos.

“Sobre el delito de extorsión, está a la baja a partir de julio del 2025, y se avanza en su atención (...) estaremos presentando la campaña contra la extorsión que estamos trabajando y que venimos organizando para toda la ciudad.

224 por ciento aumentaron las indagatorias por extorsión entre 2020 y 2025

“Con la campaña que vamos a arrancar de extorsión, contra la extorsión, queremos justamente atender a aquellos grupos, lugares, territorios, en donde se sufre el tema de extorsión, y de esa manera actuar”, mencionó.

De acuerdo con la mandataria capitalina, el plan consiste en incorporar a sectores que padecen de este crimen, la presentación de iniciativas ante el Congreso de la Ciudad de México para armonizar leyes y otro punto relacionado con la protección de víctimas.

Los datos del SESNSP detallan que, del total de investigaciones que inició la Fiscalía capitalina este año, 31 fueron por denuncias de extorsiones presenciales y 84, en otros medios.

239 personas fueron detenidas por este crimen entre enero de 2025 y 2026

En comparación con enero de 2020, el del presente año muestra un alza en los casos en Iztapalapa, la cual pasó de nueve a 23 investigaciones, en tanto, en Azcapotzalco, aumentó de cero a ocho; Tláhuac y Venustiano Carranza, de cero a cinco y seis indagatorias, respectivamente.

El delito de la extorsión mantiene una tendencia anual al alza, pues los datos de carpetas de investigación iniciadas desvelan que mientras en 2020 la Fiscalía reportó 532 casos, para 2025 la cifra se elevó a mil 728, lo que representó un aumento de 224.8 por ciento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como la Fiscalía local, han implementado diversas acciones para enfrentar este ilícito, por ejemplo, jornadas de prevención en negocios de calles del Centro Histórico, como ocurrió en febrero.

Al respecto, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, mencionó el 16 de febrero pasado que de enero de 2025 al mismo periodo del presente año agentes capitalinos detuvieron a 239 personas por este delito, de las cuales 273 fue por la comisión del mismo y 23 por tentativa.

“Es importante destacar, como ya lo han hecho mis compañeros, que el mes de enero de 2026 registró la cifra más baja de victimización por el delito de extorsión, en los últimos 11 meses, la cual es 41 por ciento menos, inferior, a julio de 2025, cuando la victimización registró su nivel más alto, el año pasado”, agregó.