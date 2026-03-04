Deporte, salud y cultura marcan semana del 8M en la Gustavo A. Madero.

Con la participación de más de dos mil mujeres y deportistas destacadas, la alcaldía Gustavo A. Madero arrancó la semana de activismo rumbo al 8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer donde se realizarán más de 100 actividades deportivas, económicas, culturales y de salud impartidas de manera gratuita en distintos puntos de la demarcación.

La semana de activismo comenzó en el EDEN Juventino Rosas en Cuautepec, con una congregación de niñas, jóvenes y mujeres medallistas de la alcaldía en competencias deportivas a nivel regional, nacional y en juegos olímpico en disciplinas como box, natación, futbol, tae kwon do, entre otras, quienes fueron reconocidas por la alcaldía como mujeres destacadas.

Durante la presentación, el alcalde Janecarlo Lozano reconoció a la Primera Selección Mundialista de Futbol Femenil quienes resultaron subcampeonas del II Campeonato Mundial en 1971, donde se enfrentaron contra Dinamarca y establecieron un Récord Guinness al llenar el Estadio Azteca con 110 mil personas en un evento deportivo femenino.

Elvira Aracen, portera de la selección femenil, contó los retos a los que se enfrentaron para poder llegar al Mundial de 1971, como ser discriminadas por jugar un deporte que se creía sólo para hombres, y agradeció a la administración del alcalde Janecarlo Lozano abrir la puerta a las nuevas generaciones para participar en deportes donde las mujeres tenían poco o nulo acceso.

Durante su intervención, la licenciada Stephany Díaz dijo que en Gustavo A. Madero las mujeres cuentan con todo el apoyo para salir adelante.

“En Gustavo A. Madero las mujeres no están solas, somos miles, somos fuertes y somos historia viva. Nuestro gobierno ha puesto a las mujeres no como un símbolo, sino como una prioridad permanente”, declaró Stephany Díaz.

La jornada estuvo marcada por presentaciones de patinaje sobre hielo, tiro con arco, danza aérea, juego de pelota prehispánico, basquetbol y futbol, por parte de equipos femeniles representativos quienes practican estas disciplinas en los deportivos de la alcaldía.

Se detalló que la semana de activismo contará el día miércoles 4 de marzo a partir de las 11:00 horas con un bazar feminista instalado en el Centro Cultural Futurama, como apoyo a la economía y fortalecimiento de la independencia de las mujeres a través de la venta de diversos productos y el impulso a mujeres emprendedoras a través de talleres.

Además, el día jueves 5 de marzo se realizará una mega jornada de salud a partir de las 10:00 horas en el Kiosco de la colonia San Felipe de Jesús donde se instalarán más de 35 módulos y unidades médicas que ofrecerán mastografías, papanicolau, vacunación contra Virus del Papiloma Humano, orientación jurídica, psicológica y talleres sobre la menopausia, embarazo, lactancia, entre otras para el cuidado de la salud de las mujeres.

Destacó el bailongo que se llevará a cabo en la velaria del EDEN Mestizaje el día viernes 6 de marzo a las 16:30 horas donde participarán “Las musas sonideras”, Sol Salsita, Layla Voz Violeta, Betty Universo y Abigail “Reina Rumba”, así como el concierto de Laura León el 7 de marzo a las 16:00 horas en la explanada de la alcaldía con quien culminará la serie de actividades.

“No es solamente un día para conmemorar, es un todo un año completo para defender los derechos. Es todo un año completo para que tengamos un gobierno que cuide, que acompañe y que proteja a lo más importante que tiene la comunidad que son las mujeres.”

“Mi responsabilidad como gobernante es que las políticas públicas, que el presupuesto, que los recursos se utilicen en beneficio de las mujeres de esta alcaldía Gustavo A. Madero y volverla la más feminista de todos los tiempos de nuestra historia”, declaró el alcalde Janecarlo Lozano.

El edil reconoció la labor de las mujeres en la lucha por sus derechos y destacó que el deber de los gobiernos es asumir la responsabilidad de impulsar políticas públicas en beneficio de ellas.

Por ello, detalló que su administración impulsó la creación del Centro de Inteligencia desde donde se vigilan 4 mil 500 cámaras instaladas en 1 mil 500 tótems violeta que salvaguardan la vida de millones de mujeres maderenses, además de la creación de la Policía Violeta preparadas para atender temas de violencia de género.

Mencionó la creación de territorios de paz como los EDEN’ES Mestizaje y Juventino Rosas, así como la creación de más de 50 kilómetros de senderos seguros con iluminación para acompañar el camino de niñas, jóvenes y mujeres.

Además, impulsó el apoyo económico “Mujeres con Raíz” que benefició a más de 18 mil mujeres maderenses, un conjunto de políticas que acompañan la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno Clara Brugada de atender las causas y proteger a los grupos más vulnerables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR