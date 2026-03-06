Desde una estética, así votó la diputada Diana Sánchez Barrios durante sesión virtual.

La diputada del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, protagonizó una escena que generó polémica en las redes sociales. Durante una sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, la legisladora se conectó para emitir su voto desde una estética.

El momento quedó grabado, cuando la diputada del partido Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente encendió la cámara para emitir su voto en la sesión, en la que se aprobaron algunas actas y una iniciativa de iniciativas que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para pedir revisiones laborales.

La imagen de Diana Sánchez Barrios impactó a los internautas, debido a que la legisladora apareció mientras era peinada y maquillada. El hecho se presentó por más de tres minutos, después de que alguien le enteró de lo que estaba pasando.

El formato seleccionado para las sesiones virtuales del Congreso de la Ciudad de México no especificó en qué condiciones deben estar conectados los legisladores. En ese sentido, el diputado Víctor Varela se conectó desde su automóvil.

El caso de Diana Sánchez Barrios es polémico debido a que varios legisladores han sido captados realizando otras actividades, pese a estar votando asuntos importantes para la ciudadanía.

En meses pasados, pasó lo mismo con el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien se conectó en sesión virtual cuando estaba jugando un partido de pádel. La opinión del exfutbolista sobre una nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. apareció en el sistema remoto de asistencia, mientras en el fondo se escuchaban los golpes a la pelota.

