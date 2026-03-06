Exigen eliminar el aborto como delito

Mientras en el Congreso de la Ciudad de México sigue atorada la iniciativa para eliminar el aborto del Código Penal local, colectivas feministas lanzaron una campaña para exigir que la medida sea aprobada, rumbo al 8M, Día Internacional de la Mujer.

Durante el conversatorio “Preguntas incómodas rumbo al 8M”, organizado por periodistas y activistas feministas, éstas últimas llamaron al Congreso capitalino a legislar en favor de ese pendiente, el cual mandó la bancada de Morena a la congeladoras desde hace un año.

El Dato: La Secretaría de Salud local estimó, entre 2019 y julio de 2024, 73 mil 537 interrupciones legales del embarazo. Se estima que cuatro de cada 10 son a foráneas.

“No todos los derechos están completos en la Ciudad de México. Es muy importante avanzar y necesario que se saque el aborto del Código Penal.

“El Congreso tiene que legislar ya. Si tenemos un partido político de izquierda debería de ser congruente. Muchas veces se le dan candidaturas a personas que atentan contra los derechos de las mujeres y Morena no se hace responsable”, mencionó a La Razón Liz Mejorada, vocera de la Colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres y principal impulsora de esta iniciativa contra la criminalización.

Este grupo lanzó una campaña para recabar firmas con el objetivo de solicitar la eliminación del aborto del Código Penal capitalino, medida que exigirán en la marcha del 8M, el domingo.

14 unidades médicas en la ciudad realizan la interrupción del embarazo

Aidé García, de la colectiva Católicas por el Derecho a Decidir, apuntó que la descriminalización del aborto en la capital es una exigencia de coherencia de las y los legisladores.

“Las compañeras del Congreso de la Ciudad de México tienen una obligación con nosotras y con esta agenda.

“El que avancemos en este momento con la eliminación del delito de aborto tiene que ver con una voluntad política. Lo intentaron el año pasado las diputadas en cuanto tomaron posesión en el Congreso. Sí mostraron genuinamente tener compromisos con la agenda feminista, sin embargo, no les resultó del todo bien”, sostuvo sobre la propuesta de Morena sobre el tema.

En tanto, Elida Caballero Cabrera, representante del Women’s Equality Center, organización enfocada en derechos sexuales y reproductivos en América Latina, el Caribe y Estados Unidos, enfatizó que no solo basta con eliminar el aborto del Código Penal, también se requieren políticas públicas para convertir a este derecho en un tema de salud y no uno de crimen.

“Tenemos la legislación, pero falta bajarla y hacerla una realidad. Proveer de medicamentos y accesos, capacitar al personal médico de las diferentes instituciones y también equipar los diferentes centros para poder dar estos servicios”, dijo la activista.