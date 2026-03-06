Marcha 8M CDMX 2026: Recorrido, ruta y cierres viale

Esto es lo que debes saber

Miles de mujeres se preparan para participar en la marcha del 8 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, una movilización que se realiza cada año en el marco del Día Internacional de la Mujer para exigir justicia, igualdad de derechos y el fin de la violencia de género.

Colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanas independientes convocaron a esta protesta que recorrerá algunas de las principales avenidas del centro de la capital hasta llegar al Zócalo.

Horario de la marcha 8M en CDMX

La movilización está prevista para este domingo 8 de marzo, aunque distintos contingentes comenzarán a reunirse desde la mañana.

De acuerdo con convocatorias difundidas en redes sociales y medios locales:

La concentración principal está programada alrededor de las 11:30 horas.

El inicio de la marcha se prevé cerca de las 12:00 horas.

Algunos grupos podrían reunirse desde las 9:00 o 10:00 de la mañana.

Como en años anteriores, la marcha puede extenderse durante varias horas debido al número de participantes.

Punto de salida de la movilización

Uno de los principales puntos de concentración será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, también se prevé que diversos contingentes se reúnan en otros puntos cercanos del centro de la capital, entre ellos:

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Monumento a la Madre

Fuente de la Diana Cazadora

Desde estos sitios, las participantes se integrarán al recorrido rumbo al Centro Histórico.

Ruta de la marcha del 8 de marzo

El recorrido previsto para la movilización feminista contempla algunas de las principales avenidas del centro de la capital.

La ruta aproximada será:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Cruce por Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

Al concluir la marcha, es común que colectivas y organizaciones realicen pronunciamientos, actividades y consignas en la plancha del Zócalo.

Posibles cierres viales por la marcha

Debido a la movilización, autoridades capitalinas podrían implementar cortes a la circulación y desvíos en distintas avenidas del centro.

Entre las vialidades que podrían verse afectadas se encuentran:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Hidalgo

Zona del Centro Histórico

Las autoridades suelen recomendar utilizar rutas alternas como Circuito Interior, Chapultepec o Fray Servando, además de prever tiempos de traslado mayores durante la jornada.

Cada año, la marcha del 8 de marzo en la capital del país se convierte en una de las movilizaciones feministas más grandes de México, en la que miles de mujeres toman las calles para visibilizar problemáticas como feminicidios, desapariciones y desigualdad.

