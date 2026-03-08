Participaron más de 120 mil mujeres en marcha del 8M en CDMX; hombres hacen desmanes

Marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que 120 mil personas, principalmente mujeres, marcharon este 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aunque reconoció que un grupo, principalmente de hombres, hizo desmanes.

A través de la red social X, la mandataria capitalina sostuvo que la protesta de este domingo es muestra de la libre expresión y el derecho a la manifestación que hay en la capital.

“Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación. Hoy, más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco”, escribió.

Brugada también expresó su reconocimiento a las policías que vigilaron la manifestación, y mencionó que, al término de la protesta, un grupo de personas, integrado principalmente por hombres, vandalizaron los edificios del gobierno capitalino.

“Lamentablemente, después de la marcha un grupo mayoritariamente de hombres, vandalizaron uno de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales fueron retirados por las mismas manifestantes”, dijo.

Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación.



Hoy, más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 9, 2026

Lo anterior, debido a que tras la protesta un grupo de personas retiraron por la fuerza la protección perimetral del edificio, al que también lanzaron distintos objetos. Además, provocaron un incendio.

Momentos antes, un grupo de mujeres intentó pasar las vallas instaladas frente a la Catedral Metropolitana. Ahí, algunas personas arrancaron una estructura metálica de la estación Zócalo del Metro, para intentar abrirse paso , pero no lo lograron.

En ese sitio, además, manifestantes denunciaron que, desde el lado protegido por policías capitalinos se lanzaron piedras , mismas que golpearon a varias asistentes, así como a la reportera de La Razón, Yulia Bonilla.

Los policías de la @SSC_CDMX lanzaron piedras detrás de las vallas metálicas hacia las manifestantes.

Una de ellas me golpeó en la ingle mientras realizaba la cobertura de este #8M y me encontraba a una distancia ya ni siquiera tan cercana a las vallas. pic.twitter.com/1XFgBu58TB — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) March 9, 2026

Sobre el video publicado por este diario de ese momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondió cómo estaban equipados las elementos de seguridad.

“El personal policial que participa en el acompañamiento de la manifestación de este día no utiliza ningún tipo de gas, solo porta su uniforme y equipo de protección personal : casco, escudo y, algunos de ellos, extintores para intervenir en caso de conato de incendio”, precisó.

En la grabación se observa cómo son lanzadas las piedras a las manifestantes, quienes intentan cubrirse la cabeza y se alejan del sitio.

Aunque la Jefa de Gobierno aseguró que la movilización terminó con saldo blanco, en un momento personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) retiró a una manifestante, presuntamente lesionada, del Zócalo .

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr