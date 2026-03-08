‘Quiero volver a ver a mis hijos’: los testimonios que marcan la marcha del 8M en CDMX

Cientos de mujeres salieron a las calles este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para participar en la marcha que avanza desde Paseo de la Reforma hacia el Zócalo de la Ciudad de México. A lo largo del recorrido, manifestantes exigen justicia por distintos casos de violencia, desde violencia vicaria hasta feminicidios y desapariciones.

Durante la movilización, mujeres acompañadas por colectivos, familiares o incluso solas compartieron con La Razón los motivos que las llevaron a participar en la protesta. Para muchas de ellas, la marcha representa una forma de visibilizar su historia y exigir respuesta de las autoridades.

Entre los testimonios se encuentra el de Katia Vázquez Peralta, quien denuncia violencia vicaria. Señala que hace cinco años sus hijos fueron sustraídos en Pachuca, Hidalgo, y desde entonces no ha podido verlos. “Me quisieron meter a la cárcel. Quiero volver a ver a mis hijos”, afirma mientras participa en la movilización en busca de justicia.

Otra mujer que marchó fue Angélica Luna, quien acusa a su expareja de haber secuestrado a su hijo. A pesar de contar con una carpeta de investigación, asegura que su caso no ha tenido seguimiento. En tanto, Fátima Carreola participa por primera vez en la movilización del 8M para exigir la localización de su prima Brenda, desaparecida desde el 18 de febrero en el Estado de México.

La marcha también reunió a personas que acompañan las causas de las mujeres. Gustavo, padre buscador, acudió para pedir apoyo en la búsqueda de su hijo desaparecido en Escobedo, Nuevo León. Cecilia, por su parte, marchó junto a su hija de 10 años para que crezca con conciencia sobre sus derechos y el respeto hacia las mujeres.

Otras voces también se sumaron a la protesta. Mariana de la Cruz, de Casa Frida, habló sobre el apoyo que brindan a personas de la comunidad LGBTTTIQ+ víctimas de violencia. Mayra Hernández, fundadora de una organización que ayuda a víctimas de trata, acudió desde Jalisco para denunciar este delito, mientras que Alejandra, lideresa de la comunidad sorda, exigió mayor accesibilidad e igualdad de oportunidades.

Entre consignas, pancartas y expresiones artísticas como la presentación de la pieza de danza “Qué suerte tiene María”, las participantes recordaron que la marcha del 8M es también un espacio para compartir historias, denunciar injusticias y mantener viva la exigencia de derechos para todas.

