Marcha 8M 2026: VIDEOS de cómo se vivió la marcha

Miles de mujeres salieron un año más a las calles de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M), con el fin de visibilizar la lucha de las mujeres.

Desde la Ciudad de México, mujeres, adolescentes y niñas avanzan rumbo al Zócalo capitalino gritando consignas acompañadas de pancartas y lonas exigiendo justicia.

Así se vivió

Al inicio de la marcha comerciantes llenaron las salidas de estaciones del metro y parte de los caminos peatonales por donde las manifestantes pasarían de mercancía relacionada al 8M, desde playeras, paliacates, bombas de humo y banderas.

Mientras que en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, se develaron figuras fotos de mujeres desparecidas en el país como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres.

▶ #Video | 🟣 Parte de las actividades en la Glorieta de las Mujeres que Luchan es con fuego desvelar los rostros de algunas de las mujeres desaparecidas https://t.co/h90OmxUUfG



📹: @Soyrangelisima #DiaInternacionalDeLaMujer #PaseodelaReforma #CDMX #8Marzo pic.twitter.com/2YFIZvOjn1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

Como parte de los miles de testimonios compartidos por las mujeres que acudieron a la marcha, Cecilia comentó a La Razón, que acude a la marcha con el fin de que su hija “tenga consciencia de que es una niña libre, tiene que ser amada y respetada”.

Mientras que Katia Vázquez Peralta, denunció que sus hijos fueron sustraídos desde hace cinco años en Pachuca, Hidalgo. “Me quisieron meter a la cárcel. Quiero volver a ver a mis hijos”.

▶ #Video | “Me quisieron meter a la cárcel. Quiero volver a ver a mis hijos”, afirma Katia Vázquez Peralta, una de las primeras mujeres en denunciar la violencia vicaria. Denunció que sus hijos fueron sustraídos hace 5 años en Pachuca, Hidalgo, y desde esa fecha no los ve, por… pic.twitter.com/vaa0Pa5fmM — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

Como cada año, la Batucada Feminista acudió a la Glorieta de las Mujeres que Luchan y puso a bailar a las manifestantes, animando con consignas a seguir luchando por sus derechos.

▶ #Vídeo | La Batucada Feminista ya llegó a la Glorieta de las Mujeres que Luchan para, mediante su música, poner a bailar a las manifestantes y animar a la gente a seguir luchando.

📹: @soyrangelisima #BatucadaFeminista… pic.twitter.com/1cGugtNUfz — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 8, 2026

De igual forma como cada año, los famosos ‘tendederos’ fueron colocados a lo largo de todo el recorrido, con fotografías, pequeños testimonios e inclusive denuncias en contra de los agresores.

Fueron colocados ‘tendederos’ de violentadores, deudores alimenticios, acosadores y más, como parte de la denuncia generalizada.

LMCT