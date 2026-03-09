Se cuenta con los apoyos necesarios para atender el derrumbe, afirma Clara Brugada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate luego del derrumbe de un inmueble de tres pisos, ubicado en la calzada de Tlalpan, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, el cual estaba siendo demolido por particulares.

Detalló que se brindó todo el apoyo a una de las personas que resultó herida y se trabaja de manera coordinada para rescatar a tres personas más que se encuentran atrapadas.

“Ya se logró rescatar a una de las personas que quedaron atrapadas, faltan tres y están trabajando de manera coordinada para atender y rescatar a las personas; la Secretaría de Protección Civil; los Bomberos; la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el ERUM; la Secretaría de Vivienda, con reconstrucción, y la Secretaría de Obras”, informó la mandataria capitalina al trasladarse al lugar del incidente, junto con integrantes de su gabinete.

Añadió que también se presentaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Marina, estos últimos con binomios caninos para búsqueda de personas; y se cuenta con todos los apoyos necesarios para atender lo más pronto posible el derrumbe que se registró pasadas las 14:00 horas.

Brugada Molina dijo que se trata de un edificio particular, que estaban haciendo demolido por parte de los propietarios de forma particular. “Fue un edificio que resultó dañado con el sismo del 2017 y es de los edificios que están en alto riesgo, por eso lo estaban demoliendo los particulares. Tenemos entonces una situación crítica”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC) Myriam Ursúa Venegas, Informó que los servicios de emergencia trabajan en forma coordinada, en el rescate y búsqueda de personas a través de un sistema de comando de incidentes, lo que también permitirá tener los recursos humanos necesarios, así como los equipos específicos para levantar posteriormente las losas y seguir en la búsqueda y rescate de las demás personas.

