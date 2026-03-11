Explota celular y hombre muere tras caer de las escaleras en la estación Camarones del Metro de CDMX

Un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida dentro de la Estación Camarones de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, luego de caer desde la parte alta de las instalaciones hacia el nivel del andén. De manera preliminar, se reportó que el incidente pudo haber sido provocado por la presunta explosión de su teléfono celular.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 11 de marzo dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la alcaldía Azcapotzalco, donde usuarios alertaron a personal del sistema tras observar la caída del hombre desde una zona elevada de la estación.

De acuerdo con reportes iniciales difundidos en redes sociales y testimonios de personas que se encontraban en el lugar, el hombre presuntamente manipulaba su celular cuando se registró un estallido, lo que habría provocado que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura considerable dentro de la estación.

Tras lo ocurrido, trabajadores del Metro solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio para atender al hombre; sin embargo, debido a las lesiones provocadas por la caída, ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, a través de su cuenta oficial en la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo informó que ya se dio aviso al Ministerio Público para iniciar las investigaciones y esclarecer lo sucedido.

“Con relación al incidente ocurrido en la estación Camarones de la Línea 7, donde un masculino falleció, se dio aviso al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente”, indicó el organismo.

El Metro añadió que, de manera preliminar, se presume que la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de los servicios de emergencia y de personal pericial.

“La administración del organismo instruyó a todas las áreas operativas y técnicas a coadyuvar sin restricciones en la investigación. El servicio en la línea opera con normalidad”, agregó.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si la presunta explosión del celular estuvo relacionada directamente con la caída, por lo que será el Ministerio Público quien determine las circunstancias exactas del fallecimiento.

