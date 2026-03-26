Logran aumentar a 200 litros por segundo el suministro de agua en Magdalena Contreras.

La Alcaldía La Magdalena Contreras fue sede del evento “Más agua, más vida para la Magdalena Contreras con la modernización hidráulica”, encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acompañada por el alcalde José Fernando Mercado Guaira y el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, donde se presentaron los avances de la modernización hidráulica que hoy transforma la vida de miles de familias.

Durante su intervención, el alcalde destacó que este proyecto responde a una de las demandas más sentidas de la población. “Hoy podemos decir que colonias que históricamente padecieron la falta de agua, hoy ya cuentan con un suministro constante. La transformación en Contreras se siente en la vida diaria de nuestra gente”, afirmó.

Gracias a una inversión estratégica y al trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad y la alcaldía, se logró incrementar el caudal de distribución en diversas zonas, pasando de 60 a más de 200 litros por segundo en colonias abastecidas por el sistema del río Magdalena. Este avance ha permitido mejorar significativamente la continuidad del servicio, especialmente en comunidades como Tierra Unida, El Ocotal, Pueblo Nuevo y La Carbonera, que por años enfrentaron escasez severa.

El secretario José Mario Esparza explicó que estas mejoras son resultado de la rehabilitación de infraestructura clave, como plantas potabilizadoras, estaciones hidrométricas y sistemas de telemetría, además de la automatización de pozos y la interconexión de redes hidráulicas. Estas acciones han reducido en 23% las fugas y en 19% la falta de agua, beneficiando directamente a miles de habitantes.

Por su parte, la Jefa de Gobierno subrayó que garantizar el acceso al agua es una prioridad de su administración. “la mejor transformación en la ciudad, es ver justamente el agua como un derecho, como una obligación del gobierno garantizarla, y no verla como un privilegio o una mercancía.

Así que me da mucho gusto venir el día de hoy a reiterarles que seguimos trabajando para que en la Magdalena Contreras la población tenga agua suficiente. Agua para todas y todos. También estamos trabajado para enfrentar los problemas de las inundaciones que tanto daño hicieron justo cuando hubo más lluvia el año pasado” señaló.

En representación de las y los vecinos, Wendy Silva, de la colonia El Ocotal, reconoció el impacto de estas acciones. “Hoy nuestras familias viven con mayor tranquilidad, con la certeza de contar con agua en nuestros hogares. Este avance representa bienestar y dignidad para nuestra comunidad”, expresó.

El alcalde Fernando Mercado acompañó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con el Secretario de SEGIAGUA, José Mario Esparza Hernández, representantes de COPACOS y núcleos agrarios, sumando esfuerzos para garantizar el acceso a este derecho fundamental. 🫱🏽‍🫲🏽 pic.twitter.com/eyxtPMeBMr — Alcaldía La Magdalena Contreras (@ALaMagdalenaC) March 26, 2026

El Gobierno de la Ciudad de México realizó una inversión de 150 millones de pesos para fortalecer la infraestructura hidráulica que incluye acciones en drenaje, saneamiento y captación de agua pluvial. Así reafirma su compromiso con el derecho humano al agua, para enfrentar los retos del futuro y beneficiando a más de 120 mil habitantes.

La Magdalena Contreras avanza así hacia una mejor calidad de vida, donde el acceso al agua deja de ser una preocupación diaria para convertirse en un derecho garantizado.

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JVR