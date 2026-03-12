Incendio en área de visitas del Penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos

Un incendio registrado este 12 de marzo dentro del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla provocó una intensa movilización de bomberos, policías y personal de emergencia en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en el área de cocina del centro penitenciario, presuntamente debido a un cortocircuito. El humo se propagó rápidamente hacia la Sala 2 del área de visitas, lo que generó alerta entre custodios y personal de seguridad del penal, ubicado en calle Unión y Calzada Ermita Iztapalapa, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se trató de un conato de incendio que se registró en un espacio destinado a la preparación de alimentos dentro de la sala de convivencia. Según el reporte oficial, la zona afectada se encuentra aislada de la población penitenciaria, lo que permitió evitar riesgos mayores para las personas privadas de la libertad.

Informamos que en la colonia San Martha Acatitla, en @Alc_Iztapalapa, se registró un incendio en la sala de convivencia número 2 de un centro de reinserción social. Procedimos a controlar y extinguir el fuego. No se reportaron personas lesionadas.#ServicioConcluido… pic.twitter.com/vxp4VUJCOR — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 12, 2026

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes ingresaron al área afectada para realizar las maniobras de control y extinción del fuego.

Los bomberos confirmaron que el incendio se registró en la sala de convivencia número 2 del centro de reinserción social y que, tras varios minutos de trabajo, el fuego fue controlado y extinguido.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, y tampoco se registraron daños graves en las instalaciones del penal.

LMCT