Janecarlo Lozano coloca primera piedra del tercer EDEN en la Gustavo A. Madero.

Acompañado por alrededor de mil vecinos, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, colocó la primera piedra del EDEN Naturaleza, que será construido en el parque Corpus Christi de la colonia Guadalupe Tepeyac. El proyecto contempla la remodelación de 20 mil metros cuadrados, distribuidos en las zonas norte y sur del parque, separadas por la avenida Noé.

Este tercer EDEN incluirá un zoológico de mil 800 metros cuadrados con 13 animales, de los cuales seis serán animatrónicos con sonido y movimiento para que las familias puedan interactuar con ellos y aprender. Además, contará con un laberinto de 800 metros cuadrados, formado por árboles de hasta 1.80 metros de altura, diseñado para ofrecer entretenimiento a las miles de familias que visitan este espacio público.

El parque también tendrá torres de aventura con tirolesa, puentes colgantes, muro de escalar, salto al vacío, juegos de retos bajos y juegos infantiles inclusivos, una característica distintiva de los parques EDEN construidos en la demarcación.

Como parte de la remodelación, el alcalde explicó que se rehabilitará el kiosco existente, además de instalar una velaria destinada a actividades deportivas y culturales. También se construirán canchas multiusos con malla sombra para que niñas, niños y jóvenes puedan practicar diferentes disciplinas deportivas.

El proyecto contempla además una zona de ejercitadores de 430 metros cuadrados y un espacio especial de 450 metros cuadrados para mascotas, equipado con rampas y túneles. Estas instalaciones beneficiarán a habitantes de colonias como Guadalupe Tepeyac, Estrella, Industrial, Gertrudis Sánchez y Vallejo, entre otras.

“Un territorio donde ya no gobierna la delincuencia ya no gobierne el abandono. Lo reconstruimos con mucho significado y mucho corazón, aquí se encuentran los mismos árboles que muchos de los vecinos cuidaron desde que eran chiquitos”.

“El parque está dedicado a la niñez, ellos podrán tocar a los animales robotizados en su interior, podrán correr y divertirse sin que nadie se los impida y estará abierto desde las seis de la mañana para que los deportistas puedan disfrutarlo cuando salen a correr”, dijo el alcalde JanecarloLozano.

Los visitantes también encontrarán un espejo de agua donde podrán caminar y tomarse fotografías con esculturas de patos gigantes, además de una fuente central con esculturas, zonas de descanso con asientos y mesas elaboradas con tocones de árboles, reutilizando palmeras muertas retiradas de la zona.

El alcalde destacó que este será el primero de tres nuevos parques EDEN que prevé inaugurar durante 2026 en la alcaldía, los cuales estarán dedicados a temáticas de juegos acuáticos e invernales, con lo que al cierre del año la demarcación contará con cinco EDEN construidos para las infancias de Gustavo A. Madero.

JVR