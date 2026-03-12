¿Quién es Luis Arturo, joven desaparecido en el Metro Tláhuac?

Este miércoles 11 de marzo los familiares de Luis Arturo se manifestaron bloqueando la avenida Tláhuac; con lonas y carteles pedían que las autoridades correspondientes avances en la búsqueda del menor de edad.

Luis Arturo fue visto por última vez cuando ingresaba a las instalaciones del Metro Tláhuac de la Línea 12; y de acuerdo con sus familiares, al pedir revisar las cámaras de vigilancia les informaron que ninguna de las cámaras de la estación funcionaba.

Luis Arturo Hernández Muñoz, de 16 años de edad, desapareció el pasado jueves 5 de marzo en la colonia Olivar Santa María, de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, y desde ese momento sus familiares desconocen sobre su paradero.

Familiares y amigos de Luis Arturo Hernández Muñoz bloquean avenida Tláhuac el pasado 11 de marzo ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la Alerta Amber de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Luis Arturo Hernández Muñoz vestía una sudadera rosa, pants de color negro con franjas blancas, y tenis de color blanco, tiene tez morena clara, es de complexión mediana, mide 1.72 metros, su cabello es negro y lacio; tiene un lunar en la mejilla izquierda, y ojos de color negro y pequeños.

Información sobre Luis Arturo Hernández Muñoz

De acuerdo con diversos medios, el padre de Luis Arturo Hernández Muñoz informó que su hijo contaba con una rutina diaria, ya que asiste a un gimnasio que queda cerca de su domicilio ubicado en la colonia Olivar Santa María.

Alerta Amber de Luis Arturo Hernández Muñoz ı Foto: Redes Sociales

Precisó que su esposa acude siempre acude a recogerlo del gimnasio, pero el pasado jueves Luis Arturo; quien solamente había salido de su domicilio con una botella de agua, no se encontraba en el lugar.

La madre del jóven de 16 años de edad acudió alrededor de las 15:00 horas al gimnasio como de costumbre, pero las cámaras del gimnasio registraron su salida con anterioridad.

Asimismo, se sabe que las cámaras del C5 registraron la entrada de Luis Arturo Hernández Muñoz a la estación Tlácual de la Línea 12 del Metro.

De acuerdo con los padres de Luis Arturo Hernández Muñoz, el gimnasio al que acudía su hijo registró la salida del menor de edad de las locaciones entre las 14:30 horas y las 14:40 horas del pasado jueves 5 de marzo.

Ficha de búsqueda de Luis Arturo Hernández Muñoz ı Foto: Redes Sociales

Hasta el momento el paradero del menor de edad sigue siendo desconocido; y de acuerdo con la información que dieron los padres de quien estudia en el Instituto Mexicano de Psicooncología (IMPo), las autoridades sugirieron que este “se fue por su propia voluntad.”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.