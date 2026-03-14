Cierra estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX: Fecha y alternativas

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México cerrará a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, según informó el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Adrián Rubalcava.

A través de redes sociales, el director del STC informó que el cierre de la estación, ubicada al sur de la Ciudad de México, es parte de las labores de rehabilitación de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña y que ha sido parte de intensos trabajos en meses recientes.

Aunque algunas estaciones estaban operando con horarios recortados, la estación San Antonio Abad cerrará completamente, de manera que los trenes no harán ascenso ni descenso en la misma, en ningún horario.

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Como parte de los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del @MetroCDMX, a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio. Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias en esta estación Adrián Rubalcava, director del STC Metro



Mientras que las otras dos estaciones de la Línea 2 que están siendo intervenidas, es decir, Viaducto y Chabacano, continuarán con el esquema de cierres escalonados que se implementó en días recientes.

Como parte de los trabajos de rehabilitación de la Línea 2 del @MetroCDMX, a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio.

Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de personas usuarias… pic.twitter.com/U91hTu54NS — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 14, 2026

El director del Metro CDMX llamó a los usuarios del sistema de transporte a tomar precauciones y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Recordar que actualmente se llevan a cabo labores de modernización en la Línea 2 del Metro CDMX. Además de las estaciones mencionadas, se han cambiado los torniquetes en algunas estaciones.

La Línea 2 será uno de los principales medios de llegada a los puntos importantes de la capital mexicana durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cierran por mantenimiento y a qué hora?

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México cierra tres de sus estaciones por mantenimiento, todos los días.

Chabacano

San Antonio Abad (próximamente cerrada en su totalidad)

Viaducto

Lo anterior, conforme a estos horarios:

De lunes a viernes : cierran a partir de las 22:00 horas

Sábados : cierran a partir de las 20:00 horas

Domingos: cierran todo el día

Ante el cierre del tramo completo, durante el día domingo, el STC Metro habilita apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para cubrir el tramo Chabacano - Viaducto.

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