Vive Latino 2026: Este será el horario del Metro

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo el Vive Latino 2026 estará lleno de grandes conciertos de distintas bandas y cantantes, que podrán ser disfrutados por las personas que adquirieron boletos para uno o ambos días.

Debido a que el festival musical comienza desde las 13:40 horas, y contará con diversos escenarios que podrán disfrutar los miles de asistentes, algunos de estos espectáculos están programados para finalizar a las 02:00 horas.

Algunas de las personas que asisten al Vive Latino planean con anticipación todas las cosas que son necesarias para asistir un evento de tal magnitud, y para esta planeación también se toma en cuenta el traslado de ida y de regreso.

TE RECOMENDAMOS: Pide apoyo de autoridades Usuaria denuncia por acoso a personal de Cometra en instalaciones del Metro

Escenario del Vive Latino 2026 ı Foto: Redes Sociales

Horario del Metro para el Vive Latino 2026

En Metro de la Ciudad de México es uno de los medios de transporte público más utilizado para las personas que asisten a algún concierto o festival musical que se realizan en el Estadio GNP.

Cerca del Estadio GNP se encuentran la estación de Metro Ciudad Deportiva de la Línea 9, y este medio de transporte funciona en horario habitual los días sábado de 06:00 horas hasta las 00:00 horas, mientras que el domingo brinda servicio de las 07:00 horas a las 00:00 horas.

Pese que en algunas ocasiones el Metro extiende su horario de cierre cuando ocurren eventos masivos en el Estadio GNP, en esta ocasión no han emitido información sobre un horario extendido para este 14 y 15 de marzo.

Debido a esto, se recomienda a los asistentes que permanecerán en este evento hasta la última hora organizar sus traslados de regreso con amigos o familiares, pues en este tipo de eventos la tarifa de los servicios de transporte por aplicación suele elevarse debido a la alta demanda.

Algunas empresas privadas ofrecen servicios de traslado tanto para llegar al evento como para el regreso, pero se recomienda siempre revisar la información y recomendaciones antes de contratar este tipo de transportes.

Objetos prohibidos en el Vive Latino 2026

Para que disfrutes al máximo la experiencia en el Vive Latino 2026 es recomendable revisar que todos los objetos que planeas llevar sean permitidos, ya que en los filtros de acceso podrían retirarte aquellos objetos que no estén permitidos por cuestiones de seguridad.

Entre los objetos prohibidos se encuentran los siguientes:

Aerosoles

Armas de fuego

Armas blancas

Botellas de Vidrio

Bolsas de gran tamaño

Cámaras profesionales

Drogas

Equipo de grabación

Hebillas grandes

Sombrillas

Vive Latino 2026: ı Foto: IG: @vivelatino

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.