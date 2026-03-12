Vive Latino 2026: Horarios y escenarios por día actualizados

El Vive Latino 2026 regresa con fuerza y nos regalará dos días de música y baile en el Estadio GNP Seguros este 14 y 15 de marzo.
Miles de asistentes se preparan para disfrutar de una experiencia única que reúne diversidad sonora, energía y cultura en un mismo espacio. Aquí te mostramos los horarios por día y escenario para que no organices tu tiempo y tengas un gran fin de semana.
Vive Latino 2026: Horarios y escenarios actualizados
Horarios sábado 14 de marzo
Escenario Amazon Music
- Orqueska 14:15-14:55
- Enanitos Verdes 15:45-16:35
- Love of Lesbian 17:25-18:25
- Enjambre 19:30-20:30
- Lenny Kravitz 21:40-23:00
- Maldita Vecindad 00:05-01:05
Escenario Amazon
- Margaritas Podridas 13:40-14:15
- Mc Davo 14:55-15:35
- Carlos Sadness 16:35-17:15
- Juanes 18:25-19:25
- John Fogerty 20:35-21:35
- El Gran Combo De Puerto Rico 23:05-00:05
- Moenia 01:00-02:00
Escenario Telcel
- Erin Memento 13:40-14:15
- Marco Mares 14:55-15:35
- Nacho Vegas 16:35-17:15
- White Lies 18:25-19:25
- Cypress Hill 20:35-21:35
- Trueno 23:05-00:05
Carpa Little Caesars
- Planta Industrial 14:20-15:00
- Alcalá Norte 15:45-16:35
- Cuco 17:20-18:20
- Airbag 19:30-20:30
- Ke Personajes 21:55-22:55
- Los Amigos Invisibles 00:05-01:05
Carpa Intolerante
- Los Pream 15:00-15:40
- Los Viejos 16:35-17:15
- Madreperla 18:25-19:25
- Chetes 20:35-21:35
- Los Latigos 23:00-00:00
Casa Comedy
- Oscar Estilla 14:20-14:50
- Alexa Zuart 15:35-16:05
- Pur de Patos 17:45-18:25
- Giani Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías 19:55-20:35
Lucha Libre
- Century y Tiger Boy vs. Nitro y Kabula 14:50-15:20
- Kemalito y Perico Zacarias vs. Atomo y Tengu 16:05-16:35
- Templario vs. Soberano Jr 17:15-17:45
- Chico Calavera y Bendito vs. Conquistador y Bravo 19:25-19:55
Horarios domingo 15 de marzo
Escenario Amazon Music
- Triciclo Circus Band 14:15-14:55
- Dread Mar I 15:45-16:35
- Musica Pa Mandar A Volar Vol. 2 17:25-18:25
- Fobia 19:30-20:30
- Los Fabulosos Cadillacs 21:40-23:00
- Steve Aoki 00:05-01:05
Escenario Amazon
- Kevis & Maykyy 13:40-14:15
- Percance 14:55-15:35
- Santa Sabina 16:35-17:15
- Esteman & Daniela Spalla 18:25-19:25
- Illya Kuryaki And The Valderramas 20:35-21:40
- The Smashing Pumpkins 23:05-00:05
- Banda Machos 01:00-02:00
Escenario Telcel
- Malcriada 13:40-14:15
- Ladrones 14:55-15:35
- Hermanos Gutiérrez 16:35-17:15
- Rusowsky 18:25-19:25
- Allison 20:35-21:35
- Rich Mafia (Alemán + GeraMx] 23:05-00:05
Carpa Little Caesars
- Reyna Tropical 14:20-15:00
- Rigoberta Bandini 15:45-16:35
- Conociendo Rusia 17:25-18:25
- Liran Roll 19:30-20:30
- Tom Morello 21:50-22:50
- Avatar 00:05-01:05
Carpa Intolerante
- Filtro 13:45-14:20
- Beta 15:00-15:45
- Dubioza Kolektiv 16:35-17:25
- Monobloc 18:30-19:20
- Hello Seahorse! 20:35-21:40
- Meridian Brothers 23:05-00:00
Casa Comedy
- Ídolos Del Open 14:20-14:50
- Sirenas De Barrio 15:35-16:05
- Isabel Fernández 17:45-18:25
- Daniel Sosa 19:55-20:35
Lucha Libre
- La Catalina y Jarochita vs. Zeuxis y Olympia 14:50-15:20
- Dulce Gardenia y Vaquero vs. Nitro y Rey León 16:05-16:35
- Mascara Dorada, Neón, Prometeo vs. Zandokan Jr. Último Guerrero y King Rex 17:15-17:45
- Arlequín y Turbo vs. Símbolo y Jaguar Joe 19:25-19:55