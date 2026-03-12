Toma nota

Vive Latino 2026: Horarios y escenarios por día actualizados

El Estadio GNP Seguros vibrará con lo mejor de la música, shows de comedia y lucha libre; checa la agenda de este 14 y 15 de marzo

Vive Latino
Vive Latino Foto: X @vivelatino
Por:
Martha Díaz

El Vive Latino 2026 regresa con fuerza y nos regalará dos días de música y baile en el Estadio GNP Seguros este 14 y 15 de marzo.

Miles de asistentes se preparan para disfrutar de una experiencia única que reúne diversidad sonora, energía y cultura en un mismo espacio. Aquí te mostramos los horarios por día y escenario para que no organices tu tiempo y tengas un gran fin de semana.

Vive Latino 2026: Horarios y escenarios actualizados

Horarios sábado 14 de marzo

Escenario Amazon Music

  • Orqueska 14:15-14:55
  • Enanitos Verdes 15:45-16:35
  • Love of Lesbian 17:25-18:25
  • Enjambre 19:30-20:30
  • Lenny Kravitz 21:40-23:00
  • Maldita Vecindad 00:05-01:05

Escenario Amazon

  • Margaritas Podridas 13:40-14:15
  • Mc Davo 14:55-15:35
  • Carlos Sadness 16:35-17:15
  • Juanes 18:25-19:25
  • John Fogerty 20:35-21:35
  • El Gran Combo De Puerto Rico 23:05-00:05
  • Moenia 01:00-02:00

Escenario Telcel

  • Erin Memento 13:40-14:15
  • Marco Mares 14:55-15:35
  • Nacho Vegas 16:35-17:15
  • White Lies 18:25-19:25
  • Cypress Hill 20:35-21:35
  • Trueno 23:05-00:05

Carpa Little Caesars

  • Planta Industrial 14:20-15:00
  • Alcalá Norte 15:45-16:35
  • Cuco 17:20-18:20
  • Airbag 19:30-20:30
  • Ke Personajes 21:55-22:55
  • Los Amigos Invisibles 00:05-01:05

Carpa Intolerante

  • Los Pream 15:00-15:40
  • Los Viejos 16:35-17:15
  • Madreperla 18:25-19:25
  • Chetes 20:35-21:35
  • Los Latigos 23:00-00:00

Casa Comedy

  • Oscar Estilla 14:20-14:50
  • Alexa Zuart 15:35-16:05
  • Pur de Patos 17:45-18:25
  • Giani Pex, Lalo Elizarrarás y Rulo Matías 19:55-20:35

Lucha Libre

  • Century y Tiger Boy vs. Nitro y Kabula 14:50-15:20
  • Kemalito y Perico Zacarias vs. Atomo y Tengu 16:05-16:35
  • Templario vs. Soberano Jr 17:15-17:45
  • Chico Calavera y Bendito vs. Conquistador y Bravo 19:25-19:55

Horarios domingo 15 de marzo

Escenario Amazon Music

  • Triciclo Circus Band 14:15-14:55
  • Dread Mar I 15:45-16:35
  • Musica Pa Mandar A Volar Vol. 2 17:25-18:25
  • Fobia 19:30-20:30
  • Los Fabulosos Cadillacs 21:40-23:00
  • Steve Aoki 00:05-01:05

Escenario Amazon

  • Kevis & Maykyy 13:40-14:15
  • Percance 14:55-15:35
  • Santa Sabina 16:35-17:15
  • Esteman & Daniela Spalla 18:25-19:25
  • Illya Kuryaki And The Valderramas 20:35-21:40
  • The Smashing Pumpkins 23:05-00:05
  • Banda Machos 01:00-02:00

Escenario Telcel

  • Malcriada 13:40-14:15
  • Ladrones 14:55-15:35
  • Hermanos Gutiérrez 16:35-17:15
  • Rusowsky 18:25-19:25
  • Allison 20:35-21:35
  • Rich Mafia (Alemán + GeraMx] 23:05-00:05

Carpa Little Caesars

  • Reyna Tropical 14:20-15:00
  • Rigoberta Bandini 15:45-16:35
  • Conociendo Rusia 17:25-18:25
  • Liran Roll 19:30-20:30
  • Tom Morello 21:50-22:50
  • Avatar 00:05-01:05

Carpa Intolerante

  • Filtro 13:45-14:20
  • Beta 15:00-15:45
  • Dubioza Kolektiv 16:35-17:25
  • Monobloc 18:30-19:20
  • Hello Seahorse! 20:35-21:40
  • Meridian Brothers 23:05-00:00

Casa Comedy

  • Ídolos Del Open 14:20-14:50
  • Sirenas De Barrio 15:35-16:05
  • Isabel Fernández 17:45-18:25
  • Daniel Sosa 19:55-20:35

Lucha Libre

  • La Catalina y Jarochita vs. Zeuxis y Olympia 14:50-15:20
  • Dulce Gardenia y Vaquero vs. Nitro y Rey León 16:05-16:35
  • Mascara Dorada, Neón, Prometeo vs. Zandokan Jr. Último Guerrero y King Rex 17:15-17:45
  • Arlequín y Turbo vs. Símbolo y Jaguar Joe 19:25-19:55
Nuevo tráiler de Malcolm el de en medio sorprende al mostrar a Dewey