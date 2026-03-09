The Mars Volta cancela su participación en el Vive Latino 2026

A pocos días del arranque del Vive Latino 2026, se dio a conocer que la banda The Mars Volta canceló su participación en uno de los festivales más importantes de América Latina, al reunir en la Ciudad de México a miles de asistentes y artistas de talla internacional.

The Mars Volta cancela su presentación en el Vive Latino

Una de las agrupaciones más esperadas del Vive Latino 2026 eran The Mars Volta, quienes dieron a conocer que por “circunstancias imprevistas” se cancelaría su presentación en la edición de este año del festival.

La información fue revelada por la cuenta oficial del festival de música iberoamericana, quienes en un inicio no dieron a conocer cuál sería la agrupación que tomará el espacio de la banda estadounidense.

“Debido a circunstancias imprevistas fuera de su control, The Mars Volta no podrá asistir al Vive Latino. La banda espera poder volver pronto a encontrarse con su público mexicano”, expresó.

Rápidamente, las redes sociales se dividieron en opiniones, muchos fans reclamando por la repentina cancelación de la participación de la agrupación y lanzando nombres como Jay de la Cueva o Interpool para suplir el espacio.

Muchos asistentes al festival comenzaron a preguntar sobre el reembolso, pues indicaron que habían comprado sus accesos al evento solo para ver a la banda.

El comunicado no detalla si alguien tomará el espacio del grupo en el festival, aunque se informó que será pronto que la banda podrá convivir con el público mexicano, sin establecer alguna fecha o recinto tentativo.

Algunas reacciones fueron:

“Para aplicar el reembolso, ¿Cuál es el proceso a seguir?”

“Solo por ellos voy al festival, qué coraje”.

"Metan a Jay de la Cueva o algo“.

“¿Y el querido Interpol no?”

“Lo pensaré antes de comprar pre venta”.

El Vive Latino 2026 será este próximo 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP y contará con diversos escenarios en donde habrá presentaciones de rock, pop, música alternativa y propuestas emergentes.