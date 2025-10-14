Vive Latino 2026: Estos son los precios de los boletos para el festival en CDMX

Ya se revelaron todos los detalles para el Vive Latino 2026, uno de los festivales más importantes de la Ciudad de México que año con año reúne a grandes artistas de la escena nacional e internacional en un solo espacio.

Para esta ocasión, el Vive Latino 2026 se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros y su cartel promete una amplia variedad de estilos musicales que sin duda abarca a un público bastante amplio.

En esta ocasión, artistas como Lenny Kravitz, The Mars Volta y The Smahing Pumpkins destacan en el cartel, junto con artistas de otros estilos como Maldita Vecindad, Trueno, Avatar o Banda Machos.

Precios de los boletos

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical apenas se encuentra en la primera fase de venta de boletos, por lo que estos son los precios más accesibles que tendrá, hasta que se agoten las existencias.

Por ello, te recomendamos apresurarte a comprar sus boletos si los quieres al mejor precio. Te recordamos que la preventa se llevará a cabo el 17 de octubre a partir de las 14:00 horas y estará presentada por Banamex, por lo que solo si cuentas con tarjetas de dicho banco podrás realizar tu compra ese día.

De lo contrario tendrás que esperar a la venta general que ocurrirá el 18 de octubre a las 14:00 horas también. En ese caso, puedes adquirir tus accesos con cualquier tarjeta. No se han revelado los precios por boleto de un solo día.

Estos son los precios de los abonos en la fase uno para el Vive Latino 2026, antes de los cargos por servicio.

Abono General: 3 mil pesos

Incluye el acceso al evento, activaciones de marcas, entrada a la Casa Comedy, lucha libre, Vive la Feria, zona de disqueras, mercadillo, acceso a compra de lockers, zona de comida y bebidas y zonas de descanso y recreativas.

Banamex Platino: 5 mil 670 pesos

Todo lo del abono general y además entrada con carriles exclusivos, zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music y acceso a las Terrazas con sus amenidades.

Boxes oro: 7 mil 100 pesos

Todo lo del abono Banamex Platino y además estacionamiento en el inmueble, servicio de meseros en butacas y terrazas, venta de alimentos y bebidas premium y butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon.

Boxes diamante: 10 mil pesos

Todo los del abono Boxes oro y butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal y butacas en el punto más cercano al escenario Amazon.