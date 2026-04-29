Abierto de Diseño CDMX cumple 10 ediciones y convoca a diseñadores a imaginar los futuros del diseño.

Del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026

El Abierto de Diseño CDMX anuncia la celebración de su décima edición, que se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2026 , consolidándose como una de las plataformas más importantes para visibilizar, conectare impulsar el diseño en México en diálogo con el mundo.

Desde su creación en 2013, el Abierto ha convertido a la Ciudad de México en un laboratorio de diseño a cielo abierto, donde el diseño no solo se exhibe: se vive, se cuestiona y se comparte. Cada edición surge a partir de convocatorias abiertas en las que profesionales, estudiantes, instituciones, marcas y colectivos proponen proyectos que conectan el diseño con la vida cotidiana.

En su X edición, el festival celebra más de una década de encuentros, colaboraciones y exploraciones colectivas sobre el papel del diseño en la sociedad. Esta edición no solo marca un aniversario, sino que propone abrir un horizonte de reflexión sobre cómo el diseño puede imaginar y construir futuros posibles desde el presente.

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será la sede principal del festival, que este año se extenderá hacia el sur de la ciudad conectándose, por primera vez, con la Ruta de la Amistad, uno de los proyectos de arte público más emblemáticos de la Ciudad de México. A estas sedes se sumarán museos, centros culturales, estudios de diseñadores y espacios creativos que formarán parte de la programación expandida del festival.

El diseño frente a los futuros

El eje conceptual de la décima edición estará articulado por la exposición central Futuros pánicos, curada por Karla Paniagua y Jorge Camacho. La muestra propone reflexionar sobre cómo imaginamos el porvenir en un contexto atravesado por crisis climática, precariedad laboral, desigualdad, inseguridad y aceleración tecnológica.

A través del diseño especulativo y múltiples disciplinas, la exposición reunirá proyectos que exploran los temores y tensiones de nuestro tiempo para hacerlos visibles, cuestionar los futuros dominantes y abrir espacio a otras posibilidades.

La edición 2026 también propone una nueva manera de leer el diseño contemporáneo, organizando los proyectos a partir de preguntas y enfoques compartidos, más allá de las disciplinas. Entre ellos se encuentran temas como cultura y sociedad, medio ambiente y regeneración, cuidados, lo que habitamos, imaginación de futuros y forma / función.

📢 ¡CONVOCATORIA ABIERTA! Forma parte de la décima edición del Abierto.



🔗 Consulta las bases en: https://t.co/IuhiwyZknU pic.twitter.com/yHFWj8u82u — Abierto de Diseño CDMX (@abierto_cdmx) March 27, 2026

Convocatoria internacional abierta

El Abierto de Diseño CDMX 2026 invita a diseñadoras y diseñadores de México y del mundo a formar parte de su décima edición.

La convocatoria estará abierta del 26 de marzo al 24 de mayo de 2026 e incluirá diversas modalidades de participación, entre ellas:

Panorama Abierto, una exhibición que reúne proyectosde todas las disciplinas del diseño para mapear el presente del campo creativo.

Novedades, el concurso del festival que reconoce proyectos desarrollados en el último año y otorga un premio de $90,000 MXN al proyecto ganador.

Laboratorio Académico, un espaciode exhibición y diálogo dedicadoa universidades, escuelas de diseño y comunidades educativas.

Programación Abierta, que invita a estudios, galerías, museos, escuelas, coworkings y espacios creativos a abrir sus puertas y formar parte del festival desde distintos puntos de la ciudad.

Los proyectos serán seleccionados por un comité integrado por figuras nacionales e internacionales del diseño, que evaluará la solidez conceptual, la claridad de enfoque y la relevancia de las propuestas frente a los desafíos contemporáneos.

Una ciudad abierta al diseño

A lo largo de sus diez ediciones, el Abierto de Diseño CDMX ha reunido a miles de diseñadoras y diseñadores y ha activado decenas de espacios culturales y públicos en la ciudad.

En esta nueva edición, el festival reafirma su vocación pública y descentralizada: abrir la ciudad al diseño y acercar el diseño a la vida cotidiana, reconociéndolo como una herramienta cultural, una práctica social y un motor de transformación.