Metro CDMX cierra estación Auditorio de la Línea 7 hasta nuevo aviso

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Auditorio de la Línea 7 estará cerrada a partir de este domingo 28 de diciembre hasta nuevo aviso, debido a labores de mantenimiento.

A través de una breve tarjeta informativa, el Metro CDMX informó que el cierre de la estación Auditorio de la “línea naranja” es efectivo a partir de este domingo y que no hay una fecha estimada de reapertura .

Estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX. ı Foto: Wikimedia

Durante este tiempo, explicó, no habrá acceso a las entradas y salidas de la estación, además de que el tren de la Línea 7 no se detendrá en la misma. Sin embargo, remarcó que el resto de estaciones opera con normalidad.

“Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada desde hoy, 28 de diciembre y hasta nuevo aviso; por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de las estaciones opera con normalidad”, escribió el Metro CDMX.

#AvisoMetro Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada desde hoy, 28 de diciembre y hasta nuevo aviso; por lo que los trenes no se detendrán en esta estación y no habrá ascenso ni descenso de usuarios. El resto de… pic.twitter.com/N8boGWczsl — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 28, 2025

Por lo anterior, el sistema de transporte llamó a los usuarios a tomar precauciones y considerar rutas alternas para llegar a su destino.

La estación Auditorio, como indica su nombre, es la más cercana al Auditorio Nacional, por lo que es uno de los principales puntos de conexión para los asistentes a eventos culturales en este recinto.

También conecta con el Lunario del Auditorio Nacional, el Campo Marte, con la avenida Paseo de la Reforma y con la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Por lo anterior, para llegar a estos lugares, se sugieren alternativas viales como:

Estación Campo Marte de la Línea 7 del Metrobús

Estación Auditorio de la Línea 7 del Metrobús

Estación Chapultepec de la Línea 1 del Metro CDMX

Desde 2024, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que será una prioridad durante su gestión el mantenimiento y modernización del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Clara Brugada reapertura Línea 1 Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Así, este año se entregó en su totalidad la modernización de la Línea 1, que va de Observatorio a Pantitlán, y se anunciaron trabajos de remodelación en la Línea 3, cuya ruta es de Indios Verdes a Universidad.

La estación Auditorio es una de las más transitadas para llegar a los citados puntos, así como para llegar a la Línea 7 del Metrobús, y recientemente había estado sufriendo cierres en algunos de sus accesos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am