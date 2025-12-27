Metro CDMX brinda atención a 104 usuarios en crisis emocional durante 2025

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital ha intensificado en 2025 la atención a personas que presentan crisis emocionales o ideación suicida dentro de sus instalaciones, a través de su programa institucional “Salvemos Vidas”, que busca salvaguardar la integridad de los usuarios y responder de manera inmediata ante comportamientos de riesgo.

Mediante redes sociales, el Director General del STC Metro, Adrián Rubalcava destacó que al menos durante 2025 se atendió a al menos 104 usuarios, que atravesaban alguna crisis emocional o una posible situación de ideación suicida dentro de las instalaciones del metro.

Este programa, que fue creado en agosto de 2016, opera con un protocolo específico para la detección, contención y acompañamiento emocional de personas en situación de crisis.

Incluye la participación de personal de seguridad, psicólogos entrenados y brigadas itinerantes en distintas estaciones, con el objetivo de detectar señales de riesgo y ofrecer primeros auxilios psicológicos, oportuna orientación y vinculación con servicios especializados de salud mental.

La estrategia se ha reforzado con colaboraciones interinstitucionales, que incluyen la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y los Centros de Integración Juvenil (CIJ), para ampliar la cobertura de profesionales de salud mental y fortalecer la presencia de módulos de atención dentro de las estaciones.

Especialistas señalan que los entornos urbanos y la alta demanda de movilidad pueden intensificar situaciones de estrés y vulnerabilidad emocional en la población, lo que hace fundamental este tipo de protocolos de prevención en espacios públicos de alto tránsito.

Además de “Salvemos Vidas”, en la Ciudad de México existen líneas de apoyo y servicios de salud mental gratuitos o accesibles, como la Línea de la Vida (800 911 2000), que ofrece orientación psicológica y acompañamiento las 24 horas en situaciones de crisis.

El Metro de CDMX destaca la importancia de detectar señales de alerta, abrir canales de comunicación y promover una cultura de apoyo emocional, con el fin de prevenir hechos trágicos y atender de forma humanizada a quienes atraviesan momentos de sufrimiento severo.

