Presentan ‘Sabores de Libertad’, serie sobre reinserción social; Pablo Vázquez acude a premier

Participantes y autoridades celebran el estreno de "Sabores de Libertad", proyecto que visibiliza el talento culinario en centros penitenciarios.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, asistió a la premier de la serie documental “Sabores de Libertad”, una producción que muestra cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para la reinserción social de personas privadas de la libertad.

La presentación se realizó en la Cineteca Nacional de Chapultepec, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el funcionario destacó que la reinserción es uno de los objetivos centrales del sistema de justicia.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, durante la presentación de la serie documental en la Cineteca Nacional de Chapultepec. ı Foto: SSC-CDMX

“De nada sirve todo el trabajo preventivo, policial o de investigación si no tenemos como meta la reinserción social y la transformación de las personas”, afirmó durante el evento.

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El proyecto reúne las historias de seis personas privadas de la libertad que desarrollaron habilidades culinarias dentro de los centros penitenciarios; dos de ellas ya obtuvieron su libertad.

En la serie, los participantes interactúan con seis chefs profesionales invitados, con quienes comparten experiencias y preparaciones gastronómicas.

La producción fue impulsada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC en colaboración con la productora Bross al Cuadrado, con el objetivo de visibilizar el talento que existe dentro de los centros penitenciarios y mostrar cómo la capacitación puede favorecer los procesos de reintegración social.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, durante la presentación de la serie documental en la Cineteca Nacional de Chapultepec. ı Foto: SSC-CDMX

“Este proyecto confía en el sistema de justicia de la Ciudad de México y pone de manifiesto el lado humano de las personas privadas de libertad”, señaló Vázquez Camacho.

La serie está compuesta por seis episodios de aproximadamente 40 minutos, disponibles en una plataforma de streaming, en los que se narran procesos de aprendizaje, resiliencia y transformación personal.

La serie "Sabores de Libertad" narra historias de resiliencia y transformación a través de la cocina en el penal de Santa Martha Acatitla. ı Foto: SSC-CDMX

Las grabaciones se realizaron principalmente en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde en 2025 se instaló una cocina comunitaria como espacio para desarrollar proyectos culinarios y compartir historias de vida.

Durante la premier también se montó una Galería de Arte Penitenciario organizada por la marca “Hazme Valer”, donde se exhibieron y comercializaron productos elaborados por personas privadas de la libertad de los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Entre los artículos expuestos destacaron esculturas de papel maché, bolsas de rafia, libretas personalizadas, plumas decoradas, piezas tejidas y alhajeros de madera, cuyos ingresos contribuyen al sustento de las personas privadas de la libertad y sus familias.

Al cierre del evento, el secretario reiteró que el sistema penitenciario capitalino busca fortalecer las oportunidades de reinserción mediante educación, trabajo y actividades culturales y deportivas, con el fin de construir segundas oportunidades con enfoque de derechos humanos.

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