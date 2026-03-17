Alcaldía Gustavo A. Madero despliega operativo de seguridad en 48 colonias.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, desplegó un operativo de seguridad con 50 patrullas y 100 elementos de la Policía Auxiliar, quienes realizan recorridos permanentes en 48 colonias de la demarcación.

Desde el inicio de su administración, el edil implementó una estrategia integral basada en mayor presencia policial, uso de tecnología y combate frontal a la corrupción, con la cual se ha logrado revertir la inseguridad en las calles.

Como parte de estas acciones, se llevaron a cabo patrullajes preventivos en colonias como Nueva Atzacoalco, El Coyol, San Felipe de Jesús, Juan González Romero, Gabriel Hernández, CTM El Risco, Triunfo de la República, Estanzuela, Martín Carrera, 15 de Agosto, Villahermosa y Vasco de Quiroga, entre otras.

En los operativos se realizan visitas domiciliarias y a negocios, donde se le brinda a la ciudadanía el número de emergencia 55 57 81 81 07 donde se puede solicitar el apoyo de una patrulla ante una emergencia.

“Estamos asumiendo la seguridad como un compromiso. Estamos pacificando la alcaldía y son números que dan cuenta de lo que se está convirtiendo. La percepción es más lenta; que la gente allá afuera pueda contestar si se sienten seguros o no es más tardado, pero estos resultados la gente los siente”, afirmó.

El alcalde Janecarlo Lozano detalló que, entre las acciones implementadas, destaca el incremento de elementos de la Policía Auxiliar y la ampliación del parque vehicular, que actualmente suma 112 patrullas en operación.

Asimismo, se construyó un Centro de Inteligencia desde donde se monitorean 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta y vigilancia en la demarcación.

Gracias a estas medidas, durante 2025 se logró la reducción de todos los delitos de alto impacto, destacando la disminución del 31 por ciento en homicidios dolosos y del 41.82 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

Con estos resultados, la alcaldía, que cuenta con más de un millón 200 mil habitantes, se posicionó en el tercer lugar de la Ciudad de México con mayor reducción en la percepción de inseguridad, consolidando una estrategia firme de seguridad acompañada de bienestar social.

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JVR