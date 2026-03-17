CDMX registra afectaciones por lluvias y vientos fuertes; alerta por caída de granizo

Lluvias y vientos fuertes han provocado diversas afectaciones en la CDMX este 17 de marzo de 2026.

Ad portas al inicio de la primavera, este 17 de marzo la Ciudad de México registra condiciones climáticas adversas que han provocado afectaciones en distintos puntos, mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla ante la pronóstico de lluvias para este 17 de marzo.

De acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), desde alrededor de las 13:00 horas se registró la presencia de lluvia en la alcaldía Tlalpan, así como chubascos en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.

Sin embargo, después de las 17:00 horas persistían las precipitaciones al norte y sur de la capital mexicana, específicamente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco.

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Ante el pronóstico de lluvias de ente 15 y 29 milímetros, posible caída de granizo y vientos con rachas que podrían superar los 50 kilómetro por hora para la tarde y noche de este martes, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 17/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Toma precauciones y mantente informado.… pic.twitter.com/ioWi1f0RxJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

CDMX registra afectaciones por lluvia y vientos

Una de las incidencias que más llamó la atención durante este martes fue la caída de una lona de un espectacular sobre el segundo piso del Periférico, que también provocó afectaciones a la circulación en los carriles inferiores, a la altura de la carretera Picacho Ajusco, en Tlalpan.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retiraron la lona de la vialidad, la enrollaron y colocaron sobre el camellón para restablecer la circulación.

La #SSC informa:



Policías de la #SSC realizaron cortes a la circulación en el #Periférico Sur y la carretera #PicachoAjusco, en la colonia #FuentesDelPedregal, en la alcaldía @TlalpanAl, debido a la caída de una lona de espectacular.



Una vez que los oficiales bajaron la lona… pic.twitter.com/3V8e3PNjnA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 17, 2026

Precisamente, en el bajopuente de Periférico Sur y la carretera Picacho Ajusco se reportó un encharcamiento, que fue atendido por personal de Segiagua, sin afectaciones mayores.

Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió la caída de árboles y el desprendimiento de ramas en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Acudimos a retirar un árbol de aproximadamente 20 m de largo que se desprendió desde la raíz, en calle Laboratorista, colonia U.H.Benito Juárez, en @Alc_Iztapalapa#Laborando@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/wNgntGUTnV — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 17, 2026

También en Tlalpan, los vulcanos respondieron al reporte de un encharcamiento que cubrió unos 200 metros lineales en la Calzada de Tlalpan, colonia Tlalpan.

Además, atendió un corto circuito de cables de media tensión en un tramo de la avenida División del Norte, en la colonia Del Valle la alcaldía Benito Juárez.

Atendimos un Encharcamiento en la Calzada de Tlalpan, colonia Tlalpan, en @TlalpanAl, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 200 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/os6amjVdwL — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) March 17, 2026

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cehr