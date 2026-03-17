Periférico Norte registra colapso vial hacia CDMX por bloqueo

Así el tráfico desde Periférico Norte a la CDMX.

Manifestantes colapsan esta mañana de martes el Periférico Norte, ya que cerraron los carriles centrales con dirección a la Ciudad de México, a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan.

#Bloqueo en carriles centrales de Periférico a la altura del Palacio Municipal de @GobNau, #EdoMex; por el cierre a la vialidad, hay problemas viales en dirección al #Toreo #CDMX pic.twitter.com/QVOLpOIusw — @TraficoReporte (@NoticiasImagen) March 17, 2026

El bloqueo afecta la vialodad en esta arteria, que ya presenta saturación por las obras de rehabilitación integral en curso.

De acuerdo con autoridades del gobierno de Tlalnepantla, el colapso vehicular en Periférico Norte se extiende desde la zona de Valle Dorado.

“El tráfico está bastante lento en Periférico Norte, especialmente en la zona de Valle Dorado hacia carriles centrales. Las obras al norte y la carga hacia el sur en el segundo piso están complicando el avance” , informaron las autoridades de Tlalnepantla, a través de un comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR