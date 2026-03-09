Alcanza Gobierno del Edomex 68% de avance en reconstrucción de Periférico Norte

Supervisión de los trabajos de la rehabilitación de la carpeta asfáltica.

Tras dos meses de trabajos ininterrumpidos, el Gobierno del Estado de México ha alcanzado un avance del 68 por ciento en la reconstrucción de Periférico Norte, es decir, 77 de los 108 kilómetros; una acción histórica que se suma a la estrategia de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para hacer de “2026, El Año de las Obras en EdoMex”.

“Se componen los cuatro cuerpos del Periférico que viene desde lo que era antes el Toreo que es la colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, hasta la caseta de Tepotzotlán”, indicó Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos del Estado de México.

Para brindar a las y los habitantes del Valle de México una vialidad digna y segura, en la que puedan desplazarse a sus destinos diariamente con confianza, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez destinó una inversión de más de mil 200 millones de pesos en esta obra.

Como parte de los trabajos, se realiza fresado y tendido de carpeta asfáltica con materiales de alta calidad y maquinaria especializada con el objetivo de que sea una obra duradera para el tránsito de un aproximado de 200 mil automóviles diariamente; los trabajos incluyen balizamiento, señalización, pintura e iluminación.

Se proyecta que la obra culmine a finales de abril para agilizar el tránsito de más de 15 millones de mexiquenses, a fin de que quienes utilizan esta importante arteria vial pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus seres queridos.

