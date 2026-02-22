Gobierno del Edomex instala Mesa de Paz y refuerza seguridad en límites con Guerrero, Michoacán y Morelos

La gobernadora Delfina Gómez, en la Mesa de Paz del Estado de México, en una fotografía ilustrativa.

El Gobierno del Estado de México informó que derivado del los hechos violentos registrados este 22 de febrero en el estado de Jalisco, se instaló la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En la mesa permanente participan los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia, monitoreo y análisis a fin de garantizar la seguridad de las y los mexiquenses.

“En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco”, escribió la mandataria estatal en sus redes sociales.

“Mantendremos monitoreo permanente y coordinación con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las tareas de vigilancia”, añadió Delfina Gómez.

En el Estado de México instalamos este domingo la Mesa de Paz, en la que giré instrucciones para garantizar la seguridad de las y los mexiquenses, con operativos de prevención ante los recientes acontecimientos ocurridos en Jalisco.



Mantendremos monitoreo permanente y… — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) February 22, 2026

Como parte de las acciones, la Secretaría de Seguridad del Estado de México implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.

Autoridades federales y estatales y municipales, así como la Secretaría de la Defensa, Marina y Guardia Nacional están desplegados para atender cualquier incidencia en la entidad , mediante operativos estratégicos, incremento de patrullajes, instalación de puntos de supervisión y el fortalecimiento de tareas de vigilancia e inteligencia, con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad de la población.

La #SSEdoMex implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.

Estas acciones se desarrollan de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, mediante despliegues operativos estratégicos, (1/2) — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) February 22, 2026

“Desde el Estado de México reconocemos el trabajo coordinado de las fuerzas armadas del Gobierno de México, estamos seguros que los resultados obtenidos contribuirán a la construcción de la paz de las y los mexicanos” Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México



La Secretaría de Seguridad del Estado de México pide a la población informarse en fuentes oficiales , ante algunas imágenes y videos falsos que circulan en redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr