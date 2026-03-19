Mujer fallece tras caer desde la Torre Reforma Latino en Paseo de la Reforma, CDMX

Caída desde torre en Paseo de la Reforma deja una mujer muerta

Una mujer de aproximadamente 35 años perdió la vida este jueves luego de caer desde más de 10 pisos de la Torre Reforma Latino, ubicada en Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de la corporación tomó conocimiento de que la mujer se habría lanzado desde un balcón del edificio.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma y casi esquina con la calle #Belgrado, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la cual perdió… pic.twitter.com/KI2gmtlelY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 19, 2026

La zona fue acordonada de inmediato y se dio parte al agente del Ministerio Público para que se realizaran los peritajes correspondientes.

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La víctima fue identificada en redes sociales como Paula “N”. El incidente ocurrió cerca del cruce con las calles Belgrado y Amberes, a un costado del complejo Reforma 222, en la conocida Zona Rosa de la Ciudad de México.

Elementos de la SSC y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y resguardar la escena. Según los primeros reportes, la caída de la mujer generó alarma entre vecinos, trabajadores del edificio y automovilistas que transitaban por la zona, motivo por el cual se cerraron parcialmente algunos carriles de Paseo de la Reforma mientras se realizaban las diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las causas de la caída ni han detallado si se trató de un accidente o un suicidio, aunque la escena y los testimonios preliminares indican que la mujer se habría lanzado de manera voluntaria.

SE ARROJÓ DEL BALCÓN



Al menos, esta es la versión preliminar sobre la mujer fallecida en Reforma. Portaba su identificación laboral, y las autoridades ya han iniciado la investigación correspondiente. pic.twitter.com/0MWZftwJZy — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 19, 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa con la investigación, recopilando videos de seguridad y testimonios de testigos para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Vecinos y transeúntes expresaron su consternación ante el suceso, ya que la Torre Reforma Latino se encuentra en una de las avenidas más concurridas del centro de la capital.

La SSC y la FGJ-CDMX informaron que continuarán brindando actualizaciones oficiales conforme avance la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar que se respeten los protocolos de seguridad en la zona.

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MSL