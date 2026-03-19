Clima CDMX

Tiempo mañana: Estas son las alcaldías de CDMX con alerta por frío el 20 de marzo

Activaron alerta en seis alcaldías por bajas temperaturas este viernes; se esperan lluvias aisladas en la capital y el Valle de México

Clima CDMX
Clima CDMX Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Para este viernes se mantienen las probabildades de lluvias y chubascos, con posibles descargas eléctricas en los estados ubicados al centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo a la península de Yucatán.

El Servicio Metereológico Nacional informó que este 20 de marzo se esperan lluvias, chubascos y posibles descargas eléctricas, así como lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas.

En cuanto a la temperatura, en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del viernes.

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Se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del viernes en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 20 de marzo
Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 20 de marzo ı Foto: SMN

Alcaldías de CDMX con alerta por frío

Para este viernes se espera que durante el amanecer el cielo esté despejado y el ambiente sea frío e incluso muy frío, con posibilidad de heladas en las zonas altas de la CDMX y el Valle de México.

Se tiene probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas al suroeste del Estado de México, acompañadas con posibles descargas eléctricas; y no se ronostican lluvias para la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta naranja por temperaturas bajas de 1 a 3 grados celsius y heladas en la alcaldía Tlalpan desde las 01:00 hasta las 08:00 horas del 20 de marzo.

Alerta frío CDMX
Alerta frío CDMX ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

En el mismo sentido, emitió alerta amarilla para cinco alcaldías en las que se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados celsius desde las 01:00 hasta las 08:00 horas de este viernes.

Las cinco alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas este viernes son:

  1. Álvaro Obregón
  2. Cuajimalpa
  3. Magda Conteras
  4. Milpa Alta
  5. Xochimilco

Se recomienda a las personas abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, resguardar a sus mascotas del frío y no dejarlas a la interperie, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abuntante agua.

También se recomienda comer frutas y verduras con vitaminas A y C, contar con un esquema de vacunación actualizado en el que se incluyan COVID, Influenza y neumococo.

En la alcaldía con alerta naranja se recomienda prestar mayor atención a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; así como usar crema hidratante para proteger la piel del frío.

En caso de que se utilicen chimeneas o calentadores, se debe prestar atención a estos y mantener una ventilación adecuada en la zona en la que se encuentren ubicados para evitar accidentes.

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