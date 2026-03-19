Tiempo mañana: Estas son las alcaldías de CDMX con alerta por frío el 20 de marzo

Para este viernes se mantienen las probabildades de lluvias y chubascos, con posibles descargas eléctricas en los estados ubicados al centro, occidente, sur y sureste del país, incluyendo a la península de Yucatán.
El Servicio Metereológico Nacional informó que este 20 de marzo se esperan lluvias, chubascos y posibles descargas eléctricas, así como lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas.
En cuanto a la temperatura, en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del viernes.
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Se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del viernes en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.
Alcaldías de CDMX con alerta por frío
Para este viernes se espera que durante el amanecer el cielo esté despejado y el ambiente sea frío e incluso muy frío, con posibilidad de heladas en las zonas altas de la CDMX y el Valle de México.
Se tiene probabilidad de lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en 24 horas al suroeste del Estado de México, acompañadas con posibles descargas eléctricas; y no se ronostican lluvias para la capital.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta naranja por temperaturas bajas de 1 a 3 grados celsius y heladas en la alcaldía Tlalpan desde las 01:00 hasta las 08:00 horas del 20 de marzo.
En el mismo sentido, emitió alerta amarilla para cinco alcaldías en las que se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados celsius desde las 01:00 hasta las 08:00 horas de este viernes.
Las cinco alcaldías con alerta amarilla por bajas temperaturas este viernes son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magda Conteras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Se recomienda a las personas abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, resguardar a sus mascotas del frío y no dejarlas a la interperie, evitar cambios bruscos de temperatura e ingerir abuntante agua.
También se recomienda comer frutas y verduras con vitaminas A y C, contar con un esquema de vacunación actualizado en el que se incluyan COVID, Influenza y neumococo.
En la alcaldía con alerta naranja se recomienda prestar mayor atención a niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas; así como usar crema hidratante para proteger la piel del frío.
En caso de que se utilicen chimeneas o calentadores, se debe prestar atención a estos y mantener una ventilación adecuada en la zona en la que se encuentren ubicados para evitar accidentes.
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