Van por movilidad interna en Santa Fe

Flujo vehicular en la zona de Santa Fe, en diciembre de 2021.

LA SECRETARÍA de Movilidad (Semovi) informó que avanza en los planes para implementar un transporte público eléctrico interno en la zona de Santa Fe con paradas estratégicas.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que esta medida permitirá reducir el uso del automóvil, la congestión vehicular y mejorar la conectividad de esta zona.

“Se proyecta un sistema de transporte público interno con dos circuitos que conectarán puntos estratégicos en la zona de Santa Fe, así como la estación del Tren Interurbano, facilitando traslados más ágiles y accesibles. Este sistema operará con autobuses eléctricos y contará con paradas seguras y señalizadas”, precisó la autoridad.

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El Dato: El pasado 7 de marzo la alcaldía Cuajimalpa lanzó su primer sistema de transporte público exclusivo para mujeres y contra la violencia de género, el cual se llama María.

De acuerdo con la Semovi, Santa Fe concentra una alta demanda de viajes diarios, pues más de 223 mil personas se desplazan a esta zona que está entre las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón. A ello se suma, destacó, que el Tren Interurbano ya supera los 66 mil usuarios cada día.

Afuera de la estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Metro, es común observar desde muy temprana hora cómo hacen filas las personas para abordar algún autobús que los lleve hasta Santa Fe.

Los trayectos suelen ser de más de una hora, según el horario e incluso el punto al que se dirijan los usuarios, quienes enfrentan otras dificultades en el transporte público a esta zona de Cuajimalpa, como los robos en transporte público, de los cuales la Fiscalía General de Justicia local abrió 11 carpetas de investigación el año pasado.

223 mil personas se desplazan a diario en la zona de Santa Fe a diario

También quienes viven en la demarcación que encabeza Carlos Orvañanos Rea enfrentan problemas de movilidad y de inseguridad, ya que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el daño a la propiedad registró un alza de 11.5 por ciento entre 2024 y 2025, pues las indagatorias pasaron de 226 a 252.

A este ilícito se suma el fraude, pues las carpetas de investigación abiertas pasaron de 394 a 424 en el mismo periodo analizado, lo que representó un aumento de 7.6 por ciento. El homicidio doloso pasó de ocho a 11 casos.

La dependencia, que encabeza Héctor Ulises García, precisó que se planea que la zona tenga dos circuitos conectados con puntos estratégicos, así como con el Tren Interurbano, para mejorar la movilidad.

“El proyecto también contempla mejoras en el entorno peatonal para priorizar a las personas y ordenar la movilidad de la zona”, detalló la secretaría capitalina.